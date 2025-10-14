Προσωρινό λουκέτο σε σχολεία, για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Περίπου 6.000 μαθητές στη Μαλαισία νόσησαν από γρίπη και ορισμένα σχολεία στη χώρα έκλεισαν για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε αξιωματούχος του υπουργείου Παιδείας.

«Εχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μολυσματικών νόσων από την εποχή της πανδημίας της COVID-19», δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο γενικός διευθυντής Μοχντ Αζαάμ Άχμαντ, όπως μετέδωσε τοπικό δίκτυο.

«Υπενθυμίσαμε στα σχολεία να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες, ενθαρρύνοντας τη χρήση προστατευτικής μάσκας και μειώνοντας τις δραστηριότητες σε μεγάλες ομάδες μαθητών», είπε ο ίδιος χωρίς να διευκρινίσει πόσα σχολεία είναι κλειστά, αλλά είπε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας ανέφερε 97 εστίες γρίπης ανά τη χώρα, από 14 που ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι περισσότερες καταγράφηκαν σε σχολεία και νηπιαγωγεία.

Η ειδικός δημόσιας υγείας Σαρίφα Εζάτ Γουάν Πουτέχ δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, καθώς τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε σχολεία.

«Τα παιδιά ενθαρρύνονται επίσης να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Ο ετήσιος εμβολιασμός είναι απαραίτητος επειδή οι ιοί της γρίπης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και το εμβόλιο ενημερώνεται κάθε χρόνο», δήλωσε στην εφημερίδα The Star.

«Το εμβόλιο είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας έξι μηνών και άνω», τόνισε.

Ο υπουργός Υγείας Ντζουλκεφλάι Αχμάντ δήλωσε ότι θα συζητήσει με το υπουργείο Παιδείας περαιτέρω ενέργειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στα σχολεία.

Με πληροφορίες από channelnewsasia.com