Η σύνοδος αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμπροεδρεύσουν αύριο, Δευτέρα, το μεσημέρι, στη «σύνοδο ειρήνης» που θα πραγματοποιηθεί στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν «οι ηγέτες περισσότερων από 20 χωρών».

Η σύνοδος, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στην ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς και στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας. Η πρωτοβουλία έρχεται τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα παραστεί επίσης στη σύνοδο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ελληνική κυβέρνηση.

Ανάμεσα στους ηγέτες που αναμένονται να παραστούν είναι και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για «μια ιστορική καμπή για την περιοχή, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα βρεθεί επίσης αύριο στην Αίγυπτο για να εκφράσει την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ. Όπως αναφέρει το Ελιζέ, ο Μακρόν θα συζητήσει με εταίρους τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας.

Την παρουσία τους έχουν επιβεβαιώσει, επίσης, οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας. «Δεν θα είμαστε παρόντες στην υπογραφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ανώτερος αξιωματούχος του κινήματος, Χοσάμ Μπαντράν, διευκρινίζοντας ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος θα εκπροσωπήσουν την οργάνωση ως μεσολαβητές.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν θα συμμετάσχει στη σύνοδο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, μέχρι το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ 48 όμηροι –ζωντανοί και νεκροί– που κρατούνταν στη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 250 κρατούμενους «για λόγους ασφαλείας», μεταξύ των οποίων καταδικασμένοι για φονικές επιθέσεις, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους που είχαν συλληφθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.