Η καταγγελία της μητέρας ενός 6χρονου αγοριού που διέμενε σε δομή αιτούντων άσυλο, οδήγησε στη σύλληψη και ποινική δίωξη δύο νεαρών με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης και του ομαδικού βιασμού του παιδιού. Ένας τρίτος κατηγορείται για συνέργεια.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο βιασμός έγινε στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι της Θεσσαλονίκης ενώ οι τρεις συλληφθέντες είναι υπήκοοι Αφγανιστάν ηλικίας 19, 25 και 22 ετών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Μέχρι την απολογία τους θα παραμείνουν κρατούμενοι. Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί διαμένει στη δομή με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές.

