Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν δύο δέματα με αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαία μεγάλης αξίας, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο σημαίας Πορτογαλίας, το οποίο είχε καταπλεύσει το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Ο εντοπισμός των κλοπιμαίων έγινε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Europol, ενώ τον έλεγχο διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

Στα δύο δέματα βρέθηκαν συνολικά:

1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

12 ρολόγια χειρός

8 γυναικείες τσάντες

19 παντελόνια, 12 μπλούζες, 7 μπουφάν

1 αθλητική ζακέτα, 1 ζευγάρι παπούτσια, 1 καπέλο

5 αρώματα και 3 υφασμάτινες θήκες μεταφοράς

Όλα τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ ενημερώθηκε και το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Λεμεσού στην Κύπρο για την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των κλοπιμαίων στις νόμιμες ιδιοκτήτριες αρχές.