Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Παλαιστίνιος φωτογράφος Anas Ayyad δείχνει τον δημοσιογράφο Saleh al-Jafarawi και άλλους άνδρες με γιλέκα «Press» να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους της βόρειας Γάζας, εν μέσω γενικής διακοπής ρεύματος, καλώντας τους κατοίκους για να τους ενημερώσουν ότι έχει συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Όπως γράφει «στη βόρεια Γάζα η κατάσταση είναι διαφορετική».

«Οι άνθρωποι εκεί δεν γνωρίζουν, λόγω κομμένου διαδικτύου. Ο Saleh και οι νέοι φωνάζουν όσο πιο δυνατά μπορούν, ώστε να καθησυχάσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο».

{https://www.instagram.com/reel/DPkUMv-CES0/?utm_source=ig_web_copy_link}

Αξίζει να σημειωθεί πως η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα, ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (...) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».