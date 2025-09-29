Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φτάνει στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει για τέταρτη φορά από τον Ιανουάριο τον Ντόναλντ Τραμπ και να συζητήσεουν για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα ανέφερε ο Λευκός Οίκος, λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου.

Πριν την άφιξη Νετανιάχου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάίν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox and Friends ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που ορίζει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Λέβιτ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο σε λίγο ενώ στη συνέχεια θα έχει επικοινωνία με ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως διαμεσολαβητές για τη Χαμάς.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάποιες απόψεις τους και μπορεί να φύγουν λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε η Λέβιτ.

Σημειώνεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φτάνει στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει για τέταρτη φορά από τον Ιανουάριο τον Ντόναλντ Τραμπ σε λίγη ώρα. Η συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) ενώ στη συνέχεια θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20:15 (ώρα Ελλάδας).

Πιέσεις στον Νετανιάχου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος. Τα ΗΑΕ, η πιο εξέχουσα αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την οποιαδήποτε πόρτα για περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αντιμετωπίζει πιέσεις να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη από ακροδεξιούς πολιτικούς που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να σβήσουν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα δώσει την απάντηση του Ισραήλ στην ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα στη συνάντηση με τον Τραμπ σε λίγη ώρα στον Λευκο Οίκο.

Νετανιάχου για σχέδιο 21 σημείων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης στο Fox Νews. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου η πρόταση παραμένει σε εξέλιξη καθώς η ομάδα του συνεργάζεται με Αμερικανούς αξιωματούχους για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και την διάλυση της Χαμάς.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας. Θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της και τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή» είπε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων στο σχέδιο περιλαμβάνεται η πιθανότητα άμεσου τερματισμού του πολέμου με ανταλλαγή ομήρων - κρατουμένων, μια Παλαιστινιακή Αρχή που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και θα κυβερνά προσωρινά τη Γάζα και λήξη μελλοντικών ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε επίσης και για το ενδεχόμενο προσφοράς αμνηστίας σε ηγέτες της Χαμάς, που έχει ακουστεί. «Σε προηγούμενες δηλώσεις, είπα ότι αν οι ηγέτες της Χαμάς, για παράδειγμα, οδηγηθούν έξω από τη χώρα, ναι... αν τερματίσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τους αφήνουμε ελεύθερους. Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να διευθετηθεί», είπε ο Νετανιάχου.

«Όλα αυτά, νομίζω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν πρόκειται να το προκαταλάβω, επειδή κάνουμε αυτές τις συζητήσεις ακριβώς αυτή τη στιγμή».

Τι ορίζει το σχέδιο των 21 σημείων

Σύμφωνα με διαρροές, που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά και ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο των 21 σημείων ορίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση της συμφωνίας. Μόλις επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρήνη θα προσφερθεί αμνηστία και ασφαλής διέλευση από τη Γάζα και η Χαμάς δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στην περιοχή. Όλες οι στρατιωτικές δομές της Χαμάς θα καταστραφούν. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα και στη Γάζα θα υπάρξει προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση.

Το σχέδιο φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική μετατόπιση της θέσης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προηγουμένως είχε υποστηρίξει τη μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, ύψους 2,1 εκατομμυρίων, και την αναδιάρθρωση της Γάζας σε μια αμερικανικής ιδιοκτησίας «ριβιέρα».

Με πληροφορίες του Reuters/FoxNews/Guardian



