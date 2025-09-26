Η πλατεία Times γέμισε παλαιστινιακές σημαίες και φωνές κατά του Νετανιάχου.

«Δεν είσαι ευπρόσδεκτος» φώναζε πλήθος διαδηλωτών που πλημμύρισαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, εν όψει την ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παρά την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, πάνω από το 84% των Αμερικανών είναι υπέρ μιας εκεχειρίας, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, κάτι που φάνηκε και στην πλατεία Times, όπου ένα τεράστιο πλήθος διαδηλωτών κατέβηκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη και είναι απαράδεκτο οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι... να του στρώνουν το κόκκινο χαλί» δήλωσε ένας διαδηλωτής.

«Είμαστε μια διεθνική ομάδα Παλαιστινίων και Αράβων Εβραίων που αγωνίζονται για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και τον τερματισμό αυτής της γενοκτονίας, και είμαστε περιτριγυρισμένοι από χιλιάδες Νεοϋορκέζους που μοιράζονται αυτόν τον αγώνα μαζί μας και είναι εδώ για να απαιτήσουν εμπάργκο όπλων και πραγματικές συνέπειες για τη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων», δήλωσε ένας διαδηλωτής στο Al Jazeera.

Την ίδια ώρα ωστόσο με την ευκαιρία της επίσκεψης του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη η εκστρατεία «Ποτέ Ξανά», με φορτηγά και διαφημιστικές πινακίδες στην πλατεία των Times, για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

