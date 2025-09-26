Ισραηλινό ΜΜΕ περιγράφει το σχέδιο Νετανιάχου ώστε να ακούσει την ομιλία του στον ΟΗΕ ο διωκόμενος λαός της Γάζας.

Δεν σταματά να εκπλήσσει την διεθνή κοινότητα με την κυνικότητά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημερινό δημοσίευμα της Jerusalem Post αναφέρει πως το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ζήτησε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να τοποθετήσουν μεγάφωνα σε διάφορα σημεία της Γάζας, προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το ΚΑΝ, η συγκεκριμένη επιχείρηση ονομάστηκε «Κραυγή», ωστόσο τόσο το γραφείο του πρωθυπουργού όσο και οι IDF αρνήθηκαν να σχολιάσουν δημοσίως.

«Αντί να μιλήσω στους Παλαιστίνιους, επιθυμώ να μιλήσω σε εκείνους που λαχταρούν μια φωνή ελπίδας - τους ομήρους και τους στρατιώτες», έγραψε στην πλατφόρμα X η Λισάι Λαβί-Μιράν, σύζυγος του ομήρου Όμρι Μιράν, απευθυνόμενη στον Νετανιάχου.

«Εάν έχουν τοποθετηθεί ηχεία, θα χαιρόμουν να στείλω μια ηχογράφησή μου στον Όμρι, ώστε να μπορέσω να πω σε αυτόν και σε όλους τους ομήρους και τους στρατιώτες μας ότι ο λαός του Ισραήλ παλεύει γι' αυτούς και θέλει μια συμφωνία που θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα και θα τερματίσει τις μάχες. Και ότι δεν σκοπεύουμε να τα παρατήσουμε».

Σύμφωνα πάντα με τη Jerusalem Post, ο Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει στη σημερινή ομιλία του «οπτικά βοηθήματα», επιδιώκοντας να στρέψει εκ νέου την παγκόσμια προσοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αναφορές πως η παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ έχει ήδη καλέσει σε συντονισμένη «αποχώριση» κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Ο δηλωμένος στόχος είναι να «σταλεί ένα σαφές μήνυμα στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να είναι συνένοχος σε γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και παράνομη κατοχή», αλλά και να διασφαλιστεί πως η διαμαρτυρία θα καταγραφεί από τις κάμερες.