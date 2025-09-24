Η χώρα μου είναι υπό τουρκική κατοχή εδώ και 51 χρόνια, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στο βήμα του ΟΗΕ έχει ανέβει ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δίνει ομιλία στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η χώρα μου είναι υπό τουρκική κατοχή εδώ και 51 χρόνια, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλίδης και «πέταξε το γάντι» στον Ερντογάν καλώντας τον να αναλάβει την ευθύνη.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον μας», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τονίζοντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει «δραστικές και απρόβλεπτες γεωπολιτικές αλλαγές». Υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. «Γυναίκες υπέστησαν βιασμό. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άναφέρθηκε και στην περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου, που «κρατείται όμηρος από την Τουρκία», όπως είπε και περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Απευθυνόμενος άμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τον κάλεσε να «τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Είμαι πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω τον λαό μου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», δήλωσε.

Παράλληλα με την έντονη καταδίκη της τουρκικής κατοχής, ο Χριστοδουλίδης παρουσίασε την Κύπρο ως «πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή» ενώ σμείωσε ότι η Κύπρος «έχει παράσχει υποδομή και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το Ιρά.

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του διαδρόμου “Αμάλθεια”

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και εξέφρασε ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ θα έχει θετικό αποτέλεσμα. «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ρητά ο Κύπριος Πρόεδρος, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του επανέλαβε την έκκληση για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τόνισε ότι η Χαμάς, ως τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα μελλοντικό σχέδιο ειρήνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}