«Κανείς δεν ξεχνά την 7η Οκτωβρίου», τόνισε ο Μακρόν σε διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σύντομη συζήτηση που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γάζα χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή στρατιωτική λύση και πρέπει να δοθεί έμφαση στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Κανείς δεν ξεχνά την 7η Οκτωβρίου», τόνισε ο Μακρόν σε διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι κατά την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν και Γάλλοι.

«Αλλά μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Για άλλη μια φορά, σκοτώνουν τους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς. Λειτουργεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά ταυτόχρονα, υπάρχουν τόσοι μαχητές της Χαμάς, όσοι ήταν και την πρώτη μέρα. Επομένως, δεν λειτουργεί η διάλυση της Χαμάς», είπε.

Πρόσθεσε πως «αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε». Χρειάζεται μια «πλήρης διαδικασία» για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σχέδιο για τον θύλακα την «επόμενη μέρα».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν, πρέπει να επιτευχθεί εκεχειρία, πρέπει να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ο θύλακας πρέπει να σταθεροποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ τη Δευτέρα, γεγονός που στη συνέχει επέκρινε ο Τραμπ, λέγοντας πως «οι χώρες βιάστηκαν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος».

«Χρειαζόμαστε μια πολιτική προοπτική και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Μακρόν, αναφερόμενος στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.