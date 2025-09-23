Η διεθνής τάξη πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, αλλιώς επιτρέπουμε την κυριαρχία της ζούγκλας, είπε για την ισραηλινή επίθεση ο σεΐχης του Κατάρ.

Στήριξη στη Συρία διακήρυξε ο σεΐχης του Κατάρ, από «αυτό εδώ το βήμα» όπως είπε χαρακτηριστικά μετά από δεκαετίες δεινών μιλώντας στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ .

Ο Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να διχοτομήσει τη Συρία και τόνισε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο και τον λιβανέζικο στρατό, ενώ ανάλογη ήταν και η θέση του για το Σουδάν κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μία διαρκή ειρήνη. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει στον σκοπό αυτό.

Ο Σεΐχης του Κατάρ, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ δήλωσε ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. «Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κρατικής κυριαρχίας, στη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και στη συνεργασία προς όφελος των λαών μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό σημαίνει ότι, αν επιτρέψουμε να συνεχιστούν οι παραβιάσεις, σημαίνει ότι επιτρέπουμε την κυριαρχία της ζούγκλας, όπου οι δράστες και οι παραβάτες απολαμβάνουν οφέλη μόνο και μόνο επειδή μπορούν».

Ο εμίρης του Κατάρ συνέχισε επικρίνοντας το Ισραήλ και σημείωσε ότι ενώ η χώρα ισχυρίζεται ότι είναι «μια δημοκρατική χώρα περιτριγυρισμένη από εχθρούς», στην πραγματικότητα είναι «εχθρός των γειτόνων της και εμπλέκεται σε γενοκτονία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνει ότι τα έθνη που περιβάλλουν το Ισραήλ έχουν δεσμευτεί για ειρήνη, μέσω μιας σειράς υπογεγραμμένων συμφωνιών αλλά το Ισραήλ, λέει, στοχεύει να παρουσιάσει όσους «αντιτίθενται στη θέλησή του ως αντισημίτες ή τρομοκράτες». «Ακόμα και οι σύμμαχοι του Ισραήλ συνειδητοποιούν αυτό το γεγονός και το απορρίπτουν, και να που βρισκόμαστε σήμερα, εδώ και γινόμαστε μάρτυρες ενός διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης παρόμοιου με το διεθνές κίνημα κατά του απαρτχάιντ τον περασμένο αιώνα» είπε μεταξύ άλλων ο εμίρης του Κατάρ.

Χαρακτήρισε «ύπουλη την επίθεση» στις 9 Σεπτεμβρίου από το Ισραήλ που στόχευσε την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Ντόχα, «σε μια κατοικημένη περιοχή που περιλαμβάνει σχολεία και διπλωματικές αποστολές».

Έκανε λόγο για πολιτική δολοφονία που «υπονομεύει οποιεσδήποτε διπλωματικές προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπούν στον τερματισμό της γενοκτονίας κατά του λαού της Γάζας», λέγοντας ότι υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ έχει γίνει ένα «αδίστακτο» κράτος.

«Το Ισραήλ διαπραγματεύεται με αντιπροσωπείες και σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τα μέλη των διαπραγματευτικών ομάδων. Είναι δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με μια τέτοια νοοτροπία που δεν σέβεται ούτε τα ελάχιστα πρότυπα συνεργασίας», είπε.

«Θεωρούν τις διαπραγματεύσεις συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα και έναν τρόπο να παραπλανήσουν την ισραηλινή κοινή γνώμη», είπε και υπογράμμμισε πως «στόχος του Ισραήλ είναι να καταστρέψει τη Γάζα, ώστε να είναι μη κατοικήσιμη και όπου κανείς δεν μπορεί να σπουδάσει ή να λάβει θεραπεία», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=2829p7SBndc}