Ο Γάλλος Πρόεδρος και η αυτοκινητοπομπή του εγκλωβίστηκαν λόγω των μέτρων ασφαλείας.

Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά την ομιλία του, στην οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ο Μακρόν αποχώρησε από το κτήριο του ΟΗΕ. Ωστόσο, στην έξοδο συνάντησε αστυνομικό μπλόκο, που είχε στηθεί λόγω της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας αστυνομικός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο ότι «όλα είναι κλειστά» και ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί. Ο Μακρόν, φανερά αιφνιδιασμένος, αντέδρασε με χιούμορ. Σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του αστειευόμενος: «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

Ακόμη και μετά τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μόνο για τους πεζούς. Έτσι, ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε με τα πόδια, επιστρέφοντας τελικά στη γαλλική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη.

{https://x.com/visegrad24/status/1970410203876077743}