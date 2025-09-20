Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν.

Το Χίθροου είναι μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών αεροδρομίων που επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση που επηρέασε ένα ηλεκτρονικό σύστημα check-in και αποσκευών.

Όπως αναφέρει ο BBC, το αεροδρόμιο του Χίθροου δήλωσε ότι ορισμένες πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο, καθώς ένα «τεχνικό πρόβλημα» επηρέασε το λογισμικό που παρέχεται σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε ότι μια κυβερνοεπίθεση την Παρασκευή το βράδυ σήμαινε ότι οι επιβάτες έκαναν check-in και επιβιβάζονταν χειροκίνητα, και το αεροδρόμιο του Βρανδεμβούργου του Βερολίνου ανέφερε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής λόγω του προβλήματος.

Η RTX, η οποία κατέχει τον πάροχο λογισμικού Collins Aerospace, δήλωσε ότι «είχε επίγνωση μιας διακοπής που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» στο σύστημά της σε «επιλεγμένα αεροδρόμια» και ότι εργαζόταν για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

{https://x.com/DJJudd/status/1969345581832114227}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και την παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες check-in».

Είπε ότι το λογισμικό Muse - το οποίο επιτρέπει σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα ίδια γραφεία check-in και πύλες επιβίβασης σε ένα αεροδρόμιο, αντί να απαιτούν τις δικές τους - είχε επηρεαστεί.

Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με την Collins Aerospace και τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών και τους συναδέλφους της στις αρχές επιβολής του νόμου, για να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο ενός περιστατικού».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση».

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για να «αποκαταστήσει τις λειτουργίες και να υποστηρίξει τους επιβάτες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcxtlk9kupnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είμαστε πεινασμένοι και κουρασμένοι»

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει στα αεροδρόμια καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι αυτό και το αεροδρόμιο του Κορκ υπέστησαν «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Η Λούσι Σπένσερ είπε ότι περίμενε στην ουρά για να κάνει check-in για μια πτήση των Malaysia Airlines για περισσότερες από δύο ώρες και ότι το προσωπικό έκανε χειροκίνητες ετικέτες στις αποσκευές και έκανε check-in στους επιβάτες μέσω τηλεφώνου.

«Μας είπαν να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες επιβίβασης στο τηλέφωνό μας, αλλά όταν φτάσαμε στις πύλες δεν λειτουργούσαν - τώρα μας έστειλαν πίσω στην πύλη check-in», είπε από τον τερματικό σταθμό 4 του Χίθροου, προσθέτοντας ότι μπορούσε να δει εκατοντάδες άτομα να περιμένουν στην ουρά.

Μια άλλη επιβάτης, η Μονάτσα Άσλαμ, είπε ότι καθόταν στον διάδρομο για πάνω από μία ώρα «χωρίς ιδέα πότε θα πετάξουμε» και είχε ήδη χάσει την επόμενη ανταπόκρισή της στη Ντόχα.

«Βρίσκομαι στο Χίθροου με τους ηλικιωμένους γονείς μου από τις 05:00», είπε, προσθέτοντας: «Είμαστε πεινασμένοι και κουρασμένοι».

Ο Τζόνι Λαλ, ο οποίος επρόκειτο να πετάξει στη Βομβάη για την κηδεία της πεθεράς του το Σάββατο, είπε ότι αυτός και η μητέρα του θα χάσουν τώρα την πτήση τους.

«Δεν μπορεί να περπατήσει», αλλά ότι το προσωπικό του Χίθροου δεν μπόρεσε να της παράσχει ένα αμαξίδιο. «Μας λένε συνέχεια ότι τα συστήματα είναι εκτός λειτουργίας».

Ο Λουκ Άγκερ-Τζόινς είπε ότι, ενώ οι ουρές στον Τερματικό Σταθμό 3 ήταν «πολύ μεγαλύτερες από το κανονικό», η αεροπορική εταιρεία για την πτήση του στις ΗΠΑ και το αεροδρόμιο «φαίνεται να είναι προετοιμασμένα και οι ουρές κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φοβόμουν».

Πρόσθεσε: «Επίσης, ανακοινώνουν συγκεκριμένες πτήσεις και επιλέγουν άτομα από την ουρά για να βεβαιωθούν ότι δεν θα χάσουν τις πτήσεις τους».

Το Χίθροου δήλωσε ότι επιπλέον προσωπικό ήταν διαθέσιμο στις περιοχές check-in για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης.

«Συμβουλεύουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο και να φτάνουν το νωρίτερο τρεις ώρες πριν από μια πτήση μεγάλης απόστασης ή δύο ώρες για μια πτήση εσωτερικού».

Η Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι γνώριζε το περιστατικό και «λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις και παρακολουθεί την κατάσταση».

Η EasyJet και η Ryanair, οι οποίες δεν λειτουργούν από το Χίθροου αλλά είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, δήλωσαν ότι λειτουργούν κανονικά.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι θα υπάρξει «μεγάλος αντίκτυπος στο πρόγραμμα πτήσεων», συμπεριλαμβανομένων ακυρώσεων και καθυστερήσεων.

«Οποιαδήποτε διακοπή είναι δυνητικά σοβαρή»

Ο δημοσιογράφος Simon Calder δήλωσε ότι «οποιαδήποτε διακοπή είναι δυνητικά σοβαρή» στο Χίθροου, δεδομένου ότι είναι το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, και ότι «ο έλεγχος αναχωρήσεων είναι μια πραγματικά πολύπλοκη υπόθεση».

Δήλωσε στο BBC: «Αυτά τα πράγματα είναι όλα αλληλένδετα, οπότε ένα μικρό πρόβλημα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο... οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν ανταποκρίσεις, τα αεροπλάνα και οι επιβάτες και οι πιλότοι δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, και τα πράγματα μπορούν να χειροτερέψουν πολύ πριν βελτιωθούν».

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, μια παγκόσμια κατάρρευση πληροφορικής λόγω μιας ελαττωματικής ενημέρωσης λογισμικού από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Crowdstrike προκάλεσε διαταραχές στην αεροπορία, καθηλώνοντας πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές δήλωσαν τότε ότι το περιστατικό ανέδειξε πώς ο κλάδος θα μπορούσε να είναι ευάλωτος σε προβλήματα με τα ψηφιακά συστήματα.

Η σύνδεση με τη Ρωσία

Ενώ κυκλοφορούν αβάσιμες κατηγορίες ότι αυτή η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο, όλες οι μεγάλες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που ενδιαφέρονται περισσότερο να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους.

Συμμορίες εκβιαστών έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως κλέβοντας δεδομένα ή χρησιμοποιώντας ύποπτα λογισμικά για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin από τα θύματά τους.

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν την επίθεση.

Η Collins Aerospace δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τη φύση ή την προέλευση της παραβίασης.

Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, μερικές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

Ωστόσο, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις αλλού, ενώ Βρετανοί και Αμερικανοί έφηβοι κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν κάποιες πρόσφατες μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον καζίνο του Λας Βέγκας, M&S, Co-op και Transport for London.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Calum Miller, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει μια δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Κρεμλίνο φέρει την ευθύνη.

Αναφέρθηκε στην είσοδο ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας».