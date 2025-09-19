Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας και στοχεύουν στις κεντρικές και δυτικές περιοχές, εκεί όπου έχει καταφύγει το μεγαλύτερο μέρος του εκτοπισμένου πληθυσμού της Παλαιστίνης.

Νέες δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι πολλοί καταυλισμοί για εκτοπισμένους στην πόλη της Γάζας, για άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την ισραηλινή εισβολή στην πόλη, έχουν καταστραφεί τις τελευταίες ημέρες.

Η εικόνα, που παραθέτει το BBC, από το Planet Labs PBC, απεικονίζει ένα μέρος του al-Shati στις 15 και 18 Σεπτεμβρίου, όπου ένας χώρος περίπου 600 τ.μ έχει σχεδόν αδειάσει.

Παρόμοιες σκηνές απεικονίζονται σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από την πόλη της Γάζας όπου υπάρχει επίσης ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα.

Αυτό καταδεικνύει τον ταχύτερο ρυθμό εκκένωσης από τότε που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν μια χερσαία επιχείρηση, η οποία, όπως έχουν δηλώσει, στοχεύει στην κατάληψη και τον έλεγχο της πόλης της Γάζας. Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως 3.000 μαχητές της Χαμάς παραμένουν σε αυτό που έχει χαρακτηρίσει ως το «κύριο προπύργιο» της ομάδας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ενημερώσει τους κάτοικους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή. Έχει ανοίξει και μια προσωρινή διαδρομή εκκένωσης κατά μήκος του δρόμου Salah al-Din. Δεν είναι σαφές ωστόσο πόσοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τη διαδρομή πριν κλείσει σήμερα το πρωί. Εικόνες ωστόσο δείχνουν χιλιόμετρα με καραβάνια εκτοπισμένων που απελπισμένα επιχειρούν να σωθούν από την ισραηλινή εισβολή.

Την ίδια ώρα, μια αντίθετη εικόνα διαμορφώνεται στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου γεμίζουν ραγδαία νέοι καταυλισμοί. Εικόνες από κοντά στην πόλη Χαμάντ, λίγο έξω από το Χαν Γιουνίς, δείχνουν πως όλο και περισσότερες σκηνές με εκτοπισμένους γεμίζουν καθημερινά. Ενδεικτικές οι δύο φωτογραφίες από με τους καταυλισμούς εκτοπισμένων στο Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι την Παρασκευή επέκτεινε τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας και βομβάρδισε τις υποδομές της Χαμάς, ενώ οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί από την προέλαση δήλωσαν ότι δεν είχαν κανένα μέσο για να φύγουν.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά άσχημη. Όλη τη νύχτα, το τανκ έριχνε οβίδες», δήλωσε ο Παλαιστίνιος Τουφίκ Αμπού Μουαουάντ, ο οποίος έφυγε από έναν καταυλισμό για εκτοπισμένους που δεν είχαν πού αλλού να πάνε. «Θέλω να φύγω με τα αγόρια, τα κορίτσια, τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε. Είναι μια πολύ τραγική κατάσταση. Καλούμε όλες τις αραβικές χώρες και τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση ​​να σταθούν στο πλευρό μας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες χτυπούν τις περιοχές Sheikh Radwan και Tel Al-Hawa, από όπου θα αναπτυχθούν για να προωθηθούν στις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει καταφύγει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι 33 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Την Πέμπτη, οι IDF είπαν ότι υπολογίζουν πως 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ότι περίπου 600.000 παραμένουν εκεί.

