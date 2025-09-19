Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το κλείσιμο μιας προσωρινής διαδρομής εκκένωσης που άνοιξε 48 ώρες νωρίτερα.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα Παρασκευή ότι θα κάνει χρήση ισχύος «άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τη χώρα προς τα νότια, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο μιας προσωρινής διαδρομής εκκένωσης που άνοιξε 48 ώρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε ανάρτηση του στο X απευθυνόμενος στους κατοίκους της Pόλης της Γάζας, ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, Avichay Adraee, δήλωσε:

Από αυτή τη στιγμή, ο δρόμος Salah al-Din είναι κλειστός προς τα νότια. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με άνευ προηγουμένου βία εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια είναι μέσω της οδού Al-Rashid και προέτρεψε τους κατοίκους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

«Έχουμε χάσει τα πάντα»

Εικόνες του AFP στον δρόμο Al-Rashid έδειξαν μεγάλες ουρές Παλαιστινίων να κατευθύνονται νότια, με τα πόδια ή με οχήματα.

Στη δυτική πόλη της Γάζας την Παρασκευή, η εκτοπισμένη Παλαιστίνια Sami Baroud περιέγραψε έναν «αμείλικτο και έντονο βομβαρδισμό».

«Η ζωή μας δεν έχει γίνει τίποτα άλλο παρά εκρήξεις και κίνδυνος», δήλωσε η 35χρονη στο AFP τηλεφωνικά.

«Τα έχουμε χάσει όλα - τις ζωές μας, το μέλλον μας, την αίσθηση ασφάλειάς μας. Πώς μπορώ να εκκενώσω όταν δεν έχω ούτε τα χρήματα για τη μεταφορά;»

Η Umm Mohammed Al-Hattab, 49 ετών, επίσης είπε ότι η οικογένειά της δεν είχε πού να πάει και δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της μετακόμισης. «Εγώ και τα επτά παιδιά μου εξακολουθούμε να ζούμε σε σκηνές στη δυτική πόλη της Γάζας αφού το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι μας», τόνισε.

«Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει και ανά πάσα στιγμή περιμένουμε να πέσει πάνω μας μια βόμβα. Τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα και δεν ξέρω τι να κάνω», είπε.

Mε πληροφορίες από Guardian, France24