Βοσκός βρήκε τυχαία το βρέφος θαμμένο ζωντανό.

Ένα βρέφος μόλις 20 ημερών βρέθηκε θαμμένο ζωντανό στην Ινδία και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Βοσκός βρήκε τυχαία το κορίτσι. Είχε πάει το κοπάδι του για βοσκή, στο Σατζαχανπούρ της πολιτείας Ούταρ Πραντές όταν άκουσε αδύναμα κλάματα κάτω από σωρό χώματος. Πλησίασε και είδε ένα μικροσκοπικό χέρι να βγαίνει από τη λάσπη. Αφού ενημέρωσε τους κατοίκους του χωριού, κλήθηκε η αστυνομία και ξέθαψαν το βρέφος.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει ανακοινώσεις για το πού κινούνται οι υποψίες, αλλά έχουν υπάρξει παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας κοριτσιών, λόγω της προτίμησης στα αγόρια. Μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες οι προσπάθειες της αστυνομίας να εντοπιστούν οι γονείς του βρέφους.

Το μωρό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Ο διευθυντής της κλινικής, δρ. Ραγές Κουμάρ δήλωσε στο BBC ότι το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, γεμάτο χώμα και πασχίζοντας να αναπνεύσει, καθώς είχε λάσπη στο στόμα και τα ρουθούνια.

«Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και έδειχνε σημάδια υποξίας ή έλλειψης οξυγόνου. Την είχαν τσιμπήσει έντομα και την είχαν δαγκώσει ζώα», περιέγραψε. «Έπειτα από 24 ώρες είδαμε μικρή βελτίωση, όμως έκτοτε επιδεινώθηκε η κατάστασή της και παρουσίασε λοίμωξη. Η πρόγνωση είναι άσχημη, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σώσουμε», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δρ. Κουμάρ εκτίμησε ότι εντόπισαν το βρέφος λίγο αφότου το έθαψαν ζωντανό, καθώς «οι πληγές της ήταν φρέσκες»

Η Ινδία έχει από τις χειρότερες αναλογίες φύλου. Οι γυναίκες είναι αντιμέτωπες με διακρίσεις σε όλη τους τη ζωή και τα κορίτσια αντιμετωπίζονται ως οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα στις φτωχότερες κοινότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, γυναίκες κάνουν άμβλωση όταν μάθουν ότι περιμένουν κόρη, αλλά δεν είναι ασυνήθιστες οι δολοφονίες κοριτσιών μετά τη γέννησή τους.