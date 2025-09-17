Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε την «ευκαιρία» για ανακοινώσεις συμπράξεων και επενδύσεων μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK δεσμεύτηκε να επενδύσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια (22 δισεκατομμύρια λίρες) σε έρευνα και παραγωγή στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ανακοίνωση έγινε στην αρχή της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα κεφάλαια να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εργοστασίων επόμενης γενιάς, τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ερευνητικών εργαστηρίων στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επένδυση αποτελεί «ισχυρό παράδειγμα» συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ενώ τόνισε πως θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η GSK ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην Πενσυλβάνια για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά των αναπνευστικών ασθενειών και του καρκίνου, ενώ θα χρηματοδοτηθούν επίσης νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής τεχνολογίας σε πέντε αμερικανικές παραγωγικές μονάδες της GSK, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Βόρεια Καρολίνα και το Μέριλαντ.

Το υπόλοιπο της επένδυσης των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υποστηρίξει την εφοδιαστική αλυσίδα της GSK και την έρευνα, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Emma Walmsley δήλωσε ότι η GSK σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει στη βρετανική παραγωγική της βάση, ξοδεύοντας πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως σε έρευνα και ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται πως η GSK είναι η τελευταία φαρμακευτική εταιρεία που είτε μείωσε τις δαπάνες της στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε τις μετέφερε στις ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ απείλησε με δασμούς έως και 250% στις εισαγωγές φαρμάκων.

Οι απειλές προς τον κλάδο έχουν προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, με τις φαρμακοβιομηχανίες να αναστέλλουν ή να ακυρώνουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια λίρες σε προγραμματισμένες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Merck – γνωστή ως MSD στην Ευρώπη – ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει το ερευνητικό της κέντρο στο Λονδίνο, αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών. Λίγο αργότερα, η AstraZeneca ανέστειλε την προγραμματισμένη επέκταση 200 εκατομμυρίων λιρών των ερευνητικών εγκαταστάσεών της στο Κέιμπριτζ.