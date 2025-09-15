Σε διεθνή χωρικά ύδατα το νέο πλήγμα, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, που κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τρία άτομα που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν από την επίθεση, η οποία έγινε σε διεθνή χωρικά ύδατα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση, που συνοδευόταν από βίντεο το οποίο καταγράφει το πλήγμα.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1967684810106868197}

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών» και για «ναρκο-τρομοκράτες», που «μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά, ένα θανάσιμο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς».

Αυτά τα καρτέλ αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ, όπως και για κρίσιμης σημασίας συμφέροντα της χώρας. «Προσοχή, εάν μεταφέρετε ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας κυνηγάμε», προειδοποιεί μέσω της ανάρτησής του.