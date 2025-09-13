Ισραήλ: Σφυροκοπά ανελέητα τη Γάζα - Οικογένειες αναγκάζονται να φύγουν για να γλιτώσουν

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει αύξηση της μετακίνησης αμάχων.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας με ένα κύμα σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση από προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το BBC, η τρέχουσα επίθεση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με ολόκληρες πολυκατοικίες και μεγάλες τσιμεντένιες κατασκευές να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Το Ισραήλ προειδοποίησε όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν αμέσως εν αναμονή μιας τεράστιας χερσαίας επίθεσης.

Το Σάββατο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι περίπου 250.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη και είχαν μετακινηθεί νότια.

Ανέφεραν, επίσης, ότι κατέστρεψαν ένα ψηλό κτίριο που, όπως είπαν, χρησιμοποιήθηκε «για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον των στρατευμάτων τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η πόλη είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς. Αλλά το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει διεθνή κριτική.

Στόχος τα σχολεία και τα καταφύγια

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η εντατικοποίηση της επίθεσης σε μια περιοχή όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός θα ωθήσει τους αμάχους σε μια «ακόμα βαθύτερη καταστροφή». Η πόλη της Γάζας είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην περιοχή και μια ιστορική καρδιά της παλαιστινιακής πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Οι κάτοικοι λένε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει στοχεύσει σχολεία και αυτοσχέδια καταφύγια, συχνά εκδίδοντας προειδοποιήσεις λίγο πριν από τους βομβαρδισμούς.

Πολλές οικογένειες έχουν αναγκαστεί να φύγουν προς τη δυτική Γάζα.

«Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο, ο σύζυγός μου, τα τρία παιδιά μας και εγώ», είπε η Σαλί Ταφίς, μια μητέρα που βρίσκεται σε καταφύγιο στην πόλη. «Ο αδερφός μου πέθανε στην αγκαλιά μου αφού πυροβολήθηκε από ένα τετρακόπτερο drone. Τρέξαμε στο άγνωστι δυτικά της Γάζας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει πει στους κατοίκους να εκκενώσουν τα νότια της περιοχής - αλλά πολλές οικογένειες λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το ταξίδι, το οποίο κοστίζει έως και 1.100 δολάρια (800 λίρες). Η Χαμάς, εν τω μεταξύ, έχει εντείνει τις εκκλήσεις της προς τους κατοίκους να παραμείνουν στη θέση τους και να αντισταθούν στην εγκατάλειψη της πόλης.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον Νετανιάχου επί τόπου»

Παράλληλα, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε πρόσφατη συνέντευξή του μετά την ισραηλινή επιδρομή αυτή την εβδομάδα εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε στο BBC ότι η διεθνής κοινότητα έπρεπε «να αντιμετωπίσει το πρόβλημα Νετανιάχου».

«Δεν είναι κάποιος που ακούει κανέναν αυτή τη στιγμή, που ακούει οποιονδήποτε λόγο, και πρέπει συλλογικά να τον σταματήσουμε επί τόπου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υποστήριξε ότι η επιδρομή στη Ντόχα έδειξε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «δεν είχε ποτέ πρόθεση να υπογράψει καμία ειρηνευτική συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και αντ' αυτού «πιστεύει ότι μπορεί να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή κατά την εικόνα του».

Πέντε από τα μέλη της ομάδας και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν στην επιδρομή της Τρίτης - αν και η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα ισχυρίστηκε ότι δεν σκοτώθηκαν ανώτεροι ηγέτες. Μέλη της Χαμάς βρίσκονταν στη Ντόχα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει ευρεία καταδίκη, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ στόχευσε τους «εγκεφάλους της τρομοκρατίας» πίσω από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Χιλιάδες άνθρωποι νεκροί, ο τραγικός απολογισμός

Το Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε ότι οι σοροί 47 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό είχαν φτάσει στα νοσοκομεία του την προηγούμενη ημέρα.

Από τότε που οι εμπειρογνώμονες παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη λιμού στην πόλη της Γάζας στις 22 Αυγούστου, το υπουργείο ανέφερε ότι τουλάχιστον 142 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα και υποσιτισμό σε όλη την περιοχή.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι επεκτείνει τις προσπάθειές του για τη διευκόλυνση των παραδόσεων βοήθειας και αμφισβήτησε τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας σχετικά με τους θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την εκστρατεία του στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 64.803 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.