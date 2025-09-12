Ο πρώην αρχηγός των IDF επιβεβαιώνει: Πάνω από 200.000 οι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα

«Γίναμε πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό», δήλωσε για τη Γάζα ο Χέρτζι Χαλέβι.

Ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Χέρτζι Χαλέβι, επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όπως και ότι ποτέ δεν περιορίστηκαν στρατιωτικές επιχειρήσεις λόγω νομικών συμβουλών.

Ο Χαλέβι ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων έως τον Μάρτιο, έχοντας υπάρξει επικεφαλής των IDF τους πρώτους 17 μήνες του πολέμου. Ο απόστρατος στρατηγός είπε σε συνάντηση κατοίκων του Έιν ΧαΜπεσόρ- στο νότιο Ισραήλ- ότι πάνω από το 10% του πληθυσμού της Γάζας των 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, δηλαδή «περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι.

Αυτή η εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι κοντά στα στοιχεία που δημοσιεύει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει πολλές φορές, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς, παρότι ανθρωπιστικές οργανώσεις τα θεωρούν αξιόπιστα.

Ο τραγικός απολογισμός Παλαιστινίων για τον πόλεμο στη Γάζα έχει φτάσει τους 64.718 νεκρούς και 163.859 τραυματίες. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες περισσότερους νεκρούς, κάτω από συντρίμμια. Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τα μέλη της Χαμάς. Όμως, στοιχεία από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, που διέρρευσαν πρόσφατα, υπολόγιζαν ότι έως τον Μάιο πάνω από το 80% των νεκρών ήταν άμαχοι.

«Πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό - Κανένας δεν με περιόρισε»

«Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος. Γίναμε πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό. Δυστυχώς, όχι νωρίτερα», είπε ο Χαλέβι, σύμφωνα με ηχητικά που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Ynet, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στη Γάζα πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

«Κανένας δεν δουλεύει ήπια», συμπλήρωσε, αλλά επέμεινε ότι οι IDF επιχειρούν εντός των ορίων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι νομικές συμβουλές επηρέασαν ποτέ τις στρατιωτικές αποφάσεις του ίδιου ή των υφισταμένων του, για τη Γάζα ή τη Μέση Ανατολή γενικότερα.

«Κανένας ποτέ δεν με περιόρισε. Ούτε μια φορά. Ούτε ο στρατιωτικός εισαγγελέας, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει την εξουσία να με περιορίσει», τόνισε. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ynet ο Χαλέβι φάνηκε να υποστηρίζει ότι το πιο σημαντικό για τους στρατιωτικούς νομικούς συμβούλους του Ισραήλ ήταν να πείσουν τον υπόλοιπο κόσμο για τη νομιμότητα των ενεργειών των IDF.

«Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που λένε: ξέρουμε πώς να το υπερασπιστούμε αυτό νομικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κράτος του Ισραήλ», φέρεται να δήλωσε.

Πηγή: Guardian