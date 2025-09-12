Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο πρώην αρχηγός των IDF επιβεβαιώνει: Πάνω από 200.000 οι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα

Ο πρώην αρχηγός των IDF επιβεβαιώνει: Πάνω από 200.000 οι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα Φωτογραφία: Amir Cohen/Pool Photo via AP
«Γίναμε πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό», δήλωσε για τη Γάζα ο Χέρτζι Χαλέβι.

Ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Χέρτζι Χαλέβι, επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όπως και ότι ποτέ δεν περιορίστηκαν στρατιωτικές επιχειρήσεις λόγω νομικών συμβουλών.

Ο Χαλέβι ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων έως τον Μάρτιο, έχοντας υπάρξει επικεφαλής των IDF τους πρώτους 17 μήνες του πολέμου. Ο απόστρατος στρατηγός είπε σε συνάντηση κατοίκων του Έιν ΧαΜπεσόρ- στο νότιο Ισραήλ- ότι πάνω από το 10% του πληθυσμού της Γάζας των 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, δηλαδή «περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι.

Αυτή η εκτίμηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι κοντά στα στοιχεία που δημοσιεύει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει πολλές φορές, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς, παρότι ανθρωπιστικές οργανώσεις τα θεωρούν αξιόπιστα.

Ο τραγικός απολογισμός Παλαιστινίων για τον πόλεμο στη Γάζα έχει φτάσει τους 64.718 νεκρούς και 163.859 τραυματίες. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες περισσότερους νεκρούς, κάτω από συντρίμμια. Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τα μέλη της Χαμάς. Όμως, στοιχεία από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, που διέρρευσαν πρόσφατα, υπολόγιζαν ότι έως τον Μάιο πάνω από το 80% των νεκρών ήταν άμαχοι.

«Πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό - Κανένας δεν με περιόρισε»

«Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος. Γίναμε πιο επιθετικοί από το πρώτο λεπτό. Δυστυχώς, όχι νωρίτερα», είπε ο Χαλέβι, σύμφωνα με ηχητικά που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Ynet, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στη Γάζα πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

«Κανένας δεν δουλεύει ήπια», συμπλήρωσε, αλλά επέμεινε ότι οι IDF επιχειρούν εντός των ορίων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι νομικές συμβουλές επηρέασαν ποτέ τις στρατιωτικές αποφάσεις του ίδιου ή των υφισταμένων του, για τη Γάζα ή τη Μέση Ανατολή γενικότερα.

«Κανένας ποτέ δεν με περιόρισε. Ούτε μια φορά. Ούτε ο στρατιωτικός εισαγγελέας, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει την εξουσία να με περιορίσει», τόνισε. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ynet ο Χαλέβι φάνηκε να υποστηρίζει ότι το πιο σημαντικό για τους στρατιωτικούς νομικούς συμβούλους του Ισραήλ ήταν να πείσουν τον υπόλοιπο κόσμο για τη νομιμότητα των ενεργειών των IDF.

«Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που λένε: ξέρουμε πώς να το υπερασπιστούμε αυτό νομικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κράτος του Ισραήλ», φέρεται να δήλωσε.

Πηγή: Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής Αλ Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής Αλ Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

Διεθνή
Eurovision 2026: Και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Eurovision 2026: Και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Life
Ελλάδα για Κατάρ και Μ. Ανατολή: Επικίνδυνη η διατάραξη των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών

Ελλάδα για Κατάρ και Μ. Ανατολή: Επικίνδυνη η διατάραξη των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών

Πολιτική
Κατάρ: Το ΣΑ καταδικάζει το πλήγμα στην Ντόχα χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ - Στις ΗΠΑ ο Θάνι

Κατάρ: Το ΣΑ καταδικάζει το πλήγμα στην Ντόχα χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ - Στις ΗΠΑ ο Θάνι

Διεθνή

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Οι τροφές που προστατεύουν την όραση όσο μεγαλώνουμε

Οι τροφές που προστατεύουν την όραση όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr