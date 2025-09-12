Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τραμπ: «Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Τραμπ: «Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο» Φωτογραφία: Lindsey Wasson/AP
Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε», σύμφωνα με το CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε on air ότι συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ λέγοντας πως ελπίζει «να καταδικαστεί σε θάνατο»

«Νομίζω ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε», σύμφωνα με το CNN.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ένας «υπουργός που ασχολήθηκε με την επιβολή του νόμου» φέρεται να αναγνώρισε τον δράστη. Στη συνέχεια, «ο πατέρας του δράστη έπεισε το παιδί του να πάει στην Αστυνομία».

Το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο είναι υπό κράτηση και ανακρίνεται.

Ο ύποπτος είναι «28 ή 29 ετών», σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

«Θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε... Ο Τσάρλι Κερκ ήταν το καλύτερο άτομο και δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν», πρόσθεσε.

«Στη Γιούτα ισχύει η θανατική ποινή και υπάρχει ένας πολύ καλός κυβερνήτης εκεί (Σπένσερ Κοξ)», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τον κυβερνήτη, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλει τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Το νέο βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το FBI έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο του υπόπτου.

Στα καρέ που δημοσιεύτηκαν ο ύποπτος φαίνεται να βρίσκεται στη στέγη του κτιρίου - από όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ - και να τρέχει προς τη δεξιά γωνία. Από εκεί πηδά και τρέχει μέσα από το γρασίδι δίπλα σε έναν χώρο στάθμευσης και σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=otMFe77ImJA&ab_channel=FoxNews}

Νωρίτερα χθες οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες του υπόπτου, με το FBI να ανακοινώνει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

{https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966295141410373683}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 22χρονος ο δράστης, τον κατέδωσε ο πατέρας του - Ανακοινώσεις από το FBI

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 22χρονος ο δράστης, τον κατέδωσε ο πατέρας του - Ανακοινώσεις από το FBI

Διεθνή
Δυο γραμμές στη ΝΔ για τον Κερκ

Δυο γραμμές στη ΝΔ για τον Κερκ

Ο Πληροφοριοδότης
Η Πολωνία επιπλήττει τον Τραμπ: Όχι, δεν ήταν «λάθος» η εισβολή ρωσικών drones - Η αντίδραση της Γαλλίας

Η Πολωνία επιπλήττει τον Τραμπ: Όχι, δεν ήταν «λάθος» η εισβολή ρωσικών drones - Η αντίδραση της Γαλλίας

Διεθνή
O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής

O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής

Διεθνή

NETWORK

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

healthstat.gr