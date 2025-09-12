Τραμπ: «Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε», σύμφωνα με το CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε on air ότι συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ λέγοντας πως ελπίζει «να καταδικαστεί σε θάνατο»

«Νομίζω ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε», σύμφωνα με το CNN.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ένας «υπουργός που ασχολήθηκε με την επιβολή του νόμου» φέρεται να αναγνώρισε τον δράστη. Στη συνέχεια, «ο πατέρας του δράστη έπεισε το παιδί του να πάει στην Αστυνομία».

Το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο είναι υπό κράτηση και ανακρίνεται.

Ο ύποπτος είναι «28 ή 29 ετών», σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

«Θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε... Ο Τσάρλι Κερκ ήταν το καλύτερο άτομο και δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν», πρόσθεσε.

«Στη Γιούτα ισχύει η θανατική ποινή και υπάρχει ένας πολύ καλός κυβερνήτης εκεί (Σπένσερ Κοξ)», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τον κυβερνήτη, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλει τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Το νέο βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το FBI έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο του υπόπτου.

Στα καρέ που δημοσιεύτηκαν ο ύποπτος φαίνεται να βρίσκεται στη στέγη του κτιρίου - από όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ - και να τρέχει προς τη δεξιά γωνία. Από εκεί πηδά και τρέχει μέσα από το γρασίδι δίπλα σε έναν χώρο στάθμευσης και σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=otMFe77ImJA&ab_channel=FoxNews}

Νωρίτερα χθες οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες του υπόπτου, με το FBI να ανακοινώνει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

{https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966295141410373683}