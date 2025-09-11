Games
Συνάντηση Κέλογκ - Ζελένσκι: Επί τάπητος η κοινή παραγωγή Drones

Συνάντηση Κέλογκ - Ζελένσκι: Επί τάπητος η κοινή παραγωγή Drones
Όσα έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντηση του νωρίτερα σήμερα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ συζήτησαν μεταξύ άλλων για σχέδια κοινής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και όπλων, καθώς και για ενδεχόμενη επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Μιλήσαμε για διάφορους τομείς συνεργασίας – (για το) πώς θα επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Κέλογκ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1966200243869147516}

Οι συζητήσεις περιελάμβαναν «διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε σε θετική απάντηση από τις ΗΠΑ».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την «πίεση στους Ρώσους και για όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, με επιβολή δασμών και κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

