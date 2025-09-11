Games
Το Κατάρ αναλαμβάνει δράση: Έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για μια «συλλογική απάντηση»

Το Κατάρ αναλαμβάνει δράση: Έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για μια «συλλογική απάντηση» Φωτογραφία: Jon Gambrell/ΑP
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «ατυχή» και φέρεται να είχε χθες έντονη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, κατά την οποία του παραπονέθηκε γιατί... τον αιφνιδίασε.

Το Κατάρ υπόσχεται «συλλογική απάντηση» στο Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ-Θάνι να προετοιμάζει το έδαφος δηλώνοντας στο CNN ότι «ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου κινδυνεύει» μετά την ισραηλινό αερπορικό πλήγμα, που είχε ως στόχο ηγέτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει την Κυριακή και τη Δευτέρα αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του Κόλπου, QNA.

Από το πλήγμα σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Η οργάνωση δήλωσε ότι η ανώτατη ηγεσία της επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Το πλήγμα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και οδήγησε σε μια σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

AP25035638635545 6830f

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβεί στον πόλεμο στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν βαλτώσει εδώ και μήνες.

Το χτύπημα της Τρίτης αποτελεί ταφόπλακα στις όποιες προσπάθειες επιχειρήθηκαν.

Κατάρ: «Σπατάλη χρόνου»

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι δήλωσε στο CNN ότι «θα υπάρξει απάντηση από την περιοχή. Αυτή η απάντηση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαβούλευση με άλλους εταίρους στην περιοχή», είπε.

«Ελπίζουμε σε κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να συνεχίσει αυτόν τον εκφοβισμό», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι επανεξετάζει τον ρόλο του Κατάρ ως μεσολαβητή, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «απλώς σπαταλούσε τον χρόνο μας».

«Ζωντανοί οι στόχοι»

Μια πηγή κοντά στο παλαιστινιακό κίνημα δήλωσε στο Middle East Eye ότι όλοι οι ανώτεροι ηγέτες που στοχεύθηκαν στην επίθεση επέζησαν, συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ-Χάγια, Χαλέντ Μεσάλ, Ζαχέρ Τζαμπάριν και άλλων.

Αξιωματούχοι της Χαμάς βρέθηκαν στην Ντόχα για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που παρουσιάστηκε στη Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές, λέγοντας ότι είχαν ως στόχο την ανώτερη ηγεσία της Χαμάς.

«Παραβίαση διεθνούς δικαίου»

Ο Τσαρλς Στράτφορντ, ανταποκριτής του Al Jazeera, επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής για να συζητηθεί η απάντηση στο Ισραήλ.

«Γνωρίζουμε ότι οι χώρες εξετάζουν όλες τις νομικές οδούς για να δικαστεί ο Νετανιάχου για παραβίαση του διεθνούς δικαίου», είπε.

«Η πίεση στο Ισραήλ σίγουρα αυξάνεται, όχι μόνο από το Κατάρ, αλλά προφανώς σε περιφερειακό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε.

«Και αυτό νομίζω ότι προφανώς προσπαθεί να κάνει κάνοντας ο πρωθυπουργός αυτές τις πολύ δυναμικές δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο CNN», είπε.

AP25188849387954 1 ec4dd

Εντονη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «ατυχή» και φέρεται να είχε χθες έντονη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, κατά την οποία του παραπονέθηκε γιατί... τον αιφνιδίασε.

Ο Νετανιάχου φέρεται να του είπε ότι είχε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να δράσει και άδραξε την ευκαιρία, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από MiddleEastEye

