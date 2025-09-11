Games
«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση

«Νετάνιαχου, δεν φεύγουμε»: «Ανυπακοή» στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ μπαίνει στην τελική φάση Φωτογραφία: Leo Correa/ΑP
«Μας πιέζουν να πάμε νότια, αλλά δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε. Δεν έχουμε ούτε καν αλεύρι για να φάμε. Η μεταφορά προς τα νότια κοστίζει 1.500 σέκελ», λέει Παλαιστίνιος που βλέπει να βομβαρδίζονται τα πάντα στη Γάζα.

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση ολόκληρης της πόλης της Γάζας, καθώς οι δυνάμεις του ετοιμάζονται να καταλάβουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Χθες τo Ισραήλ συνέχισε να καταστρέφει από αέρος πολυκατοικίες και ο στρατός υποστηρίζει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, καθώς οι χερσαίες δυνάμεις ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη για να κατακτήσουν - όπως έχει πει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου - το «τελευταίο σημαντικό οχυρό» της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ωστόσο ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν εκεί - αρκετοί σε σκηνές ή καταφύγια. Πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι δεν θα φύγουν (ή δεν μπορούν να φύγουν).

«Πηγαίνετε να σκοτώσετε τη Χαμάς, όχι εμάς»

Μετά το πλήγμα σε πολυκατοικία κοντά στο σπίτι του, ο Ammar Sukkar κάλεσε τους διαπραγματευτές της Χαμάς να έρθουν και να διαπραγματευτούν από μια σκηνή, όχι από κλιματιζόμενα δωμάτια στο Κατάρ - και επέμεινε ότι θα παραμείνει στην πόλη.

AP25254203564790 a49b0

«Είτε σου αρέσει είτε όχι, Νετανιάχου, δεν φεύγουμε», είπε σε δημοσιογράφο που συνεργάζεται με το BBC. «Πηγαίνετε και αντιμετωπίστε τη Χαμάς, σκοτώστε τους. Δεν φταίμε εμείς. Ακόμα κι αν θαφτούμε εδώ, δεν θα φύγουμε. Αυτή είναι η γη μου».

«Δεν έχουμε λεφτά για να μετακινηθούμε νότια»

Ο Wael Shaban, που ζει επίσης κοντά στο κτίριο που έγινε στόχος σήμερα, είπε ότι τους δόθηκε διορία 15 λεπτών για να απομακρυνθούν.

AP25253620495988 59626

«Όταν επιστρέψαμε, οι σκηνές, το αλεύρι, όλα είχαν εξαφανιστεί. Δεν έμεινε τίποτα. Όλα αυτά είναι για να μας πιέσουν να πάμε νότια, αλλά δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε. Δεν έχουμε ούτε καν αλεύρι για να φάμε. Η μεταφορά προς τα νότια κοστίζει 1.500 σέκελ».

«Ανθρωπιστικές ζώνες» στα λόγια...

Ο ισραηλινός στρατός λέει στους κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι υπάρχουν καταφύγια και άφθονο νερό και φαγητό στις λεγόμενες «ανθρωπιστικές ζώνες» νοτιότερα.

Ωστόσο, οι οργανώσεις αρωγής τονίζουν ότι οι περιοχές στις οποίες στέλνονται οι Παλαιστίνιοι είναι ήδη υπερπλήρεις και υπάρχει έλλειψη τροφίμων και ιατρικών πόρων. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έχει δηλώσει ότι πουθενά στη Γάζα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να απορροφηθεί όλος αυτός ο πληθυσμός, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο μαζικής εκκένωσης ως «ανέφικτο» και «ακατανόητο».

Ο ισραηλινός στρατός κατασκευάζει αυτή τη στιγμή ένα νέο σημείο διανομής βοήθειας κοντά στη Ράφα, 30 χλμ. νοτιότερα. Ισχυρίζεται ότι παρέχει χιλιάδες επιπλέον σκηνές και τοποθετεί έναν νέο αγωγό ύδρευσης, από την Αίγυπτο.

AP25253472185172 1 c9f45

Το Ισραήλ λέει ότι οι νέες θέσεις διανομής βοήθειας θα παραδοθούν στο υποστηριζόμενο από το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF) τις επόμενες ημέρες και η ασφάλεια εδώ - όπως και σε άλλες θέσεις του GHF - θα παρέχεται από ιδιωτικές αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας, με ισραηλινά στρατεύματα να επιτηρούν περιμετρικά την περιοχή.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι από τον Μάιο περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε βοήθεια που μοιράστηκε από τις θέσεις του GHF.

Οι μαχητές της Χαμάς στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε τακτικές εξέγερσης και σε ανταρτοπόλεμους. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας.

Οι ηγέτες του Ισραήλ, εν τω μεταξύ, δέχονται έντονη πίεση στην πατρίδα τους από οικογένειες ομήρων, που υποστηρίζουν ότι τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης αποτελούν θανατική καταδίκη για τους ζώντες συγγενείς που κρατούνται εκεί.

Πλέον, με τις προοπτικές μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός να μηδενίζονται, ο Νετανιάχου απαντά στους επικριτές του ότι βρίσκεται μία επίθεση πριν από τη νίκη του επί της Χαμάς.

Με πληροφορίες από BBC

