Πλιάτσικο, εμπρησμοί, λεηλασίες: Χάος στο Νεπάλ, απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις ταραχώδεις διαμαρτυρίες

Ο στρατός στο Νεπάλ προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαμαρτυρία, βανδαλισμό, λεηλασία, εμπρησμό ή επιθέσεις σε άτομα και περιουσίες ως αξιόποινο έγκλημα και θα λάβει αυστηρά μέτρα.

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στις ταραχώδεις διαμαρτυρίες κατά της διαθφοράς που πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ένα μέτρο που άρθηκε μετά τον θάνατο 22 ανθρώπων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να ελέγξει τα πλήθη.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ σήμερα μέχρι τις 5 μ.μ.. Ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Ρατζαράμ Μπάσνετ, δήλωσε ότι η απαγόρευση θα επιβληθεί εκ νέου την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου από τις 6 π.μ. έως τις 6 μ.μ. και προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Ο Μπάσνετ διευκρίνισε ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για τα ασθενοφόρα, τις νεκροφόρες, τα πυροσβεστικά οχήματα, τους εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και τα οχήματα του προσωπικού ασφαλείας.

Δήλωσε επίσης ότι ο στρατός συντονίζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αναζήτηση μακροπρόθεσμης λύσης.

«Ο στρατός θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαμαρτυρία, βανδαλισμό, λεηλασία, εμπρησμό ή επιθέσεις σε άτομα και περιουσίες ως αξιόποινο έγκλημα και θα λάβει αυστηρά μέτρα», ανέφερε το αρχηγείο του στρατού στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Τι πυροδότησε τις διαμαρτυρίες στο Νεπάλ

Συγκλονιστικός είναι ο αριθμός των κυβερνητικών κτιρίων που πυρπολήθηκαν χθες από νεαρούς διαδηλωτές κατά τη δεύτερη ημέρα των ταραχών στο Κατμαντού.

{https://www.youtube.com/watch?v=WsdCae9RqP0}

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

{https://x.com/ChaudharyParvez/status/1965628312610644157}

Επίσης, πυρπόλησαν την κατοικία του πρωθυπουργού, Κ.Π. Σάρμα Όλι, ο οποίος είχε παραιτηθεί ώρες πριν, και στα κεντρικά γραφεία του πολιτικού του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ.

Σύμφωνα με τους New York Times, έκαψαν επίσης τα σπίτια τριών πρώην πρωθυπουργών και την κατοικία του υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος είχε παραιτηθεί τη Δευτέρα, στον απόηχο της βίαιης καταστολής με 22 νεκρούς.

Μέχρι αργά την Τρίτη, η κατάσταση στο Κατμαντού ήταν μεταβαλλόμενη. Ο στρατός έστειλε στρατεύματα για να αποκαταστήσει την τάξη και δεν ήταν σαφές ποιος κυβερνούσε τη χώρα. Το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Νεπάλ έκλεισε και οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί εκτράπηκαν σε άλλες χώρες.

Οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε 26 υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των WeChat, YouTube και LinkedIn. Υπάρχει μια ισχυρή κουλτούρα ελευθερίας του λόγου στο Νεπάλ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πεδίο κριτικής της διαφθοράς. Για παράδειγμα, οι Νεπαλέζοι έχουν χρησιμοποιήσει hashtags όπως #nepobabies και #nepokids για να επικρίνουν τον πλούσιο τρόπο ζωής των παιδιών των πολιτικών.

{https://www.youtube.com/watch?v=-Zh7-I1JmQE}

Καθώς πολλοί Νεπαλέζοι εργάζονται στο εξωτερικό και στέλνουν εμβάσματα πίσω στην πατρίδα τους, η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση των οικογενειών τους», έγραψε ο δημοσιογράφος Άλεξ Τράβελι. Η κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση μετά την πρώτη ημέρα των διαμαρτυριών, ωστόσο ο θυμός είχε ήδη γιγαντωθεί.

Τι κάνει την περιοχή τόσο ασταθή; «Η απάντηση είναι ότι κανείς δεν ξέρει», λέει στους New York Times ο Άλεξ Τραβέλι. «Αυτές οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές οικονομικά, κοινωνικά έναντι των μεγάλων δυνάμεων στον κόσμο». Ωστόσο, αυτό που έχουν ως κοινό είναι τα σοβαρά προβλήματα ανεργίας μεταξύ των νέων και ένα σύστημα εδραιωμένων ελίτ.

Με πληροφορίες από NYT