Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Δεύτερο χτύπημα με drone στον Στόλο για τη Γάζα

Δεύτερο χτύπημα με drone στον Στόλο για τη Γάζα
Δεύτερη επίθεση μέσα σε 48ωρες στον Στόλο για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla): Ασφαλές το πλήρωμα, δεσμεύεται να συνεχίσει μέχρι τέλους.

Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του - το Alma - χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο.

To πλήγμα εικάζεται και πάλι πως έγινε από drone, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

{https://www.instagram.com/p/DOZiWDBgqb8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

Σημειώνεται πως τα μέλη του πληρώματος εντόπισαν στο κατάστρωμα μια απανθρακωμένη ηλεκτρονική συσκευή (στη φωτογραφία). Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα, η παρουσία μιας τέτοιας συσκευής αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι το πλοίο αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

{https://www.instagram.com/p/DOZuNFhiI_L/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/reel/DOZmbWGAkI3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως αυτή «συνεχίζεται».

{https://www.instagram.com/reel/DOZw_RVD45D/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Νετανιάχου: Χειρουργικό το χτύπημα στην Ντόχα - Μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Νετανιάχου: Χειρουργικό το χτύπημα στην Ντόχα - Μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Διεθνή
Βουλή: Συνάντηση Ανδρουλάκη με τον δήμαρχο Βηθλεέμ – «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

Βουλή: Συνάντηση Ανδρουλάκη με τον δήμαρχο Βηθλεέμ – «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

Πολιτική
Live η συνέντευξη Τύπου Χάρη Δούκα με δήμαρχο Βηθλεέμ - Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς για τη Γάζα

Live η συνέντευξη Τύπου Χάρη Δούκα με δήμαρχο Βηθλεέμ - Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς για τη Γάζα

Πολιτική
Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Διεθνή

NETWORK

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Λίγοι τα περισσότερα και πολλοί τα λίγα

Γιάννης Τριήρης: Λίγοι τα περισσότερα και πολλοί τα λίγα

ienergeia.gr
Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

healthstat.gr
Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

healthstat.gr
Παρουσία ΥΕΘΑ Ν. Δένδια τα εγκαίνια του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που αποτελεί δωρεά της εταιρείας MOTOR OIL

Παρουσία ΥΕΘΑ Ν. Δένδια τα εγκαίνια του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που αποτελεί δωρεά της εταιρείας MOTOR OIL

ienergeia.gr
Ο ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΘ 2025: Η Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια

Ο ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΘ 2025: Η Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια

ienergeia.gr