Δεύτερο χτύπημα με drone στον Στόλο για τη Γάζα

Δεύτερη επίθεση μέσα σε 48ωρες στον Στόλο για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla): Ασφαλές το πλήρωμα, δεσμεύεται να συνεχίσει μέχρι τέλους.

Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του - το Alma - χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο.

To πλήγμα εικάζεται και πάλι πως έγινε από drone, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

{https://www.instagram.com/p/DOZiWDBgqb8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

Σημειώνεται πως τα μέλη του πληρώματος εντόπισαν στο κατάστρωμα μια απανθρακωμένη ηλεκτρονική συσκευή (στη φωτογραφία). Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα, η παρουσία μιας τέτοιας συσκευής αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι το πλοίο αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

{https://www.instagram.com/p/DOZuNFhiI_L/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/reel/DOZmbWGAkI3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως αυτή «συνεχίζεται».

{https://www.instagram.com/reel/DOZw_RVD45D/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}