Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Αναφορές για ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού (Βίντεο)

Αναφορές για ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού (Βίντεο)
Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα αυτοκίνητο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νότια της Βηρυτού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, την επομένη επιδρομών σε ανατολικές περιοχές της χώρας που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα απανθρακωμένο μικρό αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει πάνω στον τοίχο ενός τζαμιού ανάμεσα στους οικισμούς Ζιγέ και Μπάρζα.

«Ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε πριν από λίγο ένα όχημα κοντά σ' ένα τζαμί» σ' αυτό τον τομέα, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

{https://x.com/lebanondebate/status/1965285957793661015}

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Χθες, Δευτέρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιφέρεια του Χερμέλ, στο βορειοανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράι δήλωσε πως η ισραηλινή αεροπορία στοχοθέτησε «εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του κινήματος.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν «καταδίκασε σθεναρά» τις χθεσινές «επιθέσεις», που σημειώθηκαν την ώρα που ο λιβανικός στρατός πρόκειται να αρχίσει την εφαρμογή ενός σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, βγήκε πολύ εξασθενημένο από τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, στον οποίο έβαλε τέλος το Νοέμβριο 2024 μια κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Διεθνή
Tο Ισραήλ διατάσσει την εκκένωση ολόκληρης της Πόλης της Γάζας

Tο Ισραήλ διατάσσει την εκκένωση ολόκληρης της Πόλης της Γάζας

Διεθνή
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα από την πόλη της Γάζας

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα από την πόλη της Γάζας

Διεθνή
Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Διεθνή

NETWORK

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

ienergeia.gr
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ienergeia.gr
Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

healthstat.gr
Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

healthstat.gr
«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

ienergeia.gr