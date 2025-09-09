Αναφορές για ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού (Βίντεο)

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα αυτοκίνητο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νότια της Βηρυτού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, την επομένη επιδρομών σε ανατολικές περιοχές της χώρας που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα απανθρακωμένο μικρό αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει πάνω στον τοίχο ενός τζαμιού ανάμεσα στους οικισμούς Ζιγέ και Μπάρζα.

«Ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε πριν από λίγο ένα όχημα κοντά σ' ένα τζαμί» σ' αυτό τον τομέα, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Χθες, Δευτέρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιφέρεια του Χερμέλ, στο βορειοανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράι δήλωσε πως η ισραηλινή αεροπορία στοχοθέτησε «εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του κινήματος.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν «καταδίκασε σθεναρά» τις χθεσινές «επιθέσεις», που σημειώθηκαν την ώρα που ο λιβανικός στρατός πρόκειται να αρχίσει την εφαρμογή ενός σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, βγήκε πολύ εξασθενημένο από τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, στον οποίο έβαλε τέλος το Νοέμβριο 2024 μια κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ