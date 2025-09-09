Tο Ισραήλ διατάσσει την εκκένωση ολόκληρης της Πόλης της Γάζας

Πέντε πολυκατοικίες στη Γάζα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες 72 ώρες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας, έναν φορέα διάσωσης και έκτακτης ανάγκης στη Λωρίδα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) προειδοποιεί τους Παλαιστίνιους σε όλες τις περιοχές της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν άμεσα ενόψει μιας μεγάλης επίγειας επιχείρησης εναντίον της Χαμάς στην περιοχή.

Η προειδοποίηση αυτή αποτελεί την πρώτη εκτεταμένη διαταγή εκκένωσης για ολόκληρη την Πόλη της Γάζας.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις που εξέδωσε ο IDF τις τελευταίες ημέρες αφορούσαν μόνο συγκεκριμένα κτίρια και την περιοχή γύρω από αυτά.

«Ο IDF είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς και θα δράσει στην περιοχή της Πόλης της Γάζας με μεγάλη ισχύ, όπως έχει κάνει σε όλη τη Λωρίδα», δήλωσε ο Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράιι, εκπρόσωπος του IDF για τα αραβικά, στο X.

{https://x.com/AvichayAdraee/status/1965279333083164758}

Οι Παλαιστίνιοι καλούνται να κατευθυνθούν προς τη ζώνη ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότο της Λωρίδας μέσω της παραλιακής οδού.

«Η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», είπε ο Αντράιι.

Η ανακοίνωση παρέχει επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου για τους Παλαιστίνιους ώστε να «αναφέρουν οδοφράγματα της Χαμάς ή προσπάθειες των μελών της να εμποδίσουν την εκκένωση».