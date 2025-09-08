Games
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα από την πόλη της Γάζας

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα από την πόλη της Γάζας Φωτογραφία: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Η προειδοποίηση του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν τώρα της περιοχής, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα.

«Ακούστε με προσεκτικά. Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!», ήταν το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας και τόνισε ότι οι δυνάμεις της χώρας ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται εκεί, για τις χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF έχουν καταστρέψει τους «τρομοκρατικούς πύργους» της Γάζας. «Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 τέτοιοι πύργοι έχουν πέσει. Τους συνέτριψε η αεροπορία. Αυτό ήταν απλά το πρελούδιο της βασικής, εντατικής επιχείρησης: έναν χερσαίο ελιγμό των δυνάμεών μας, που τώρα οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας», πρόσθεσε.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

