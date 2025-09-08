Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα από την πόλη της Γάζας

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν τώρα της περιοχής, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα.

«Ακούστε με προσεκτικά. Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!», ήταν το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας και τόνισε ότι οι δυνάμεις της χώρας ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται εκεί, για τις χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF έχουν καταστρέψει τους «τρομοκρατικούς πύργους» της Γάζας. «Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 τέτοιοι πύργοι έχουν πέσει. Τους συνέτριψε η αεροπορία. Αυτό ήταν απλά το πρελούδιο της βασικής, εντατικής επιχείρησης: έναν χερσαίο ελιγμό των δυνάμεών μας, που τώρα οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας», πρόσθεσε.