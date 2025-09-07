Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Βασιλιάς Ιορδανίας: Απορρίπτει κατηγορηματικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Βασιλιάς Ιορδανίας: Απορρίπτει κατηγορηματικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων Φωτογραφία: AP/Ebrahim Noroozi
Ο βασιλιάς έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Ιορδανία δεν θα γίνει ποτέ «υποκατάστατη χώρα» για τους Παλαιστίνιους.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας επανέλαβε σήμερα ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «κάθε ισραηλινό μέτρο για να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να υποχρεώσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν», με την ευκαιρία των συνομιλιών που είχε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόθεση δυτικών χωρών να αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο Αμπντάλα επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του απορρίπτει «κάθε σχέδιο για το μέλλον της Γάζας που θα περιλάμβανε τη μετακίνηση του πληθυσμού ή τον χωρισμό της από τη Δυτική Όχθη».

Ο Αμπντάλα και ο αλ Ναχιάν εξέφρασαν εξάλλου την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας ότι «οι ισραηλινές θέσεις και ανακοινώσεις συνιστούν απειλή για την εθνική κυριαρχία των κρατών στην περιοχή». Απέρριψαν επίσης «τα ισραηλινά σχέδια για τη διαιώνιση της κατοχής της Λωρίδας της Γάζας».

Τα ΗΑΕ, που εξομάλυναν τις σχέσεις του με το Ισραήλ το 2020, προειδοποίησαν την περασμένη Τετάρτη ότι η απόπειρα προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης συνιστά «κόκκινη γραμμή».

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες ενδέχεται να ωθήσει το Ισραήλ να λάβει «μονομερή μέτρα».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Διεθνή
Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Διεθνή
Γάζα: Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινές επιθέσεις

Γάζα: Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινές επιθέσεις

Διεθνή
Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης

Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης

Διεθνή

NETWORK

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr