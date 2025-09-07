Ένα βήμα πριν ο Τραμπ πει «ναι» σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - «Είμαι έτοιμος»

Ο Τραμπ προ ημερών είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Τα λόγια του, όπως αναφέρει το reuters, υποδηλώνουν ότι βρίσκεται πιο κοντά στην κλιμάκωση των κυρώσεων κατά της Μόσχας ή των αγοραστών πετρελαίου της, λόγω της απογοήτευσής του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει τη Μόσχα με περαιτέρω κυρώσεις, αλλά τις έχει αποσύρει καθώς επιδιώκει συνομιλίες.

Τα τελευταία σχόλιά του υποδηλώνουν μια ολοένα και πιο επιθετική στάση, αλλά ο Τραμπ δεν δήλωσε ότι είναι δεσμευμένος σε μια τέτοια απόφαση ή τι θα μπορούσε να συνεπάγεται μια τέτοια δεύτερη φάση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο αν είναι έτοιμος να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, είμαι».

Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος από την αδυναμία του να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία, αφού αρχικά προέβλεψε ότι θα μπορούσε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.



