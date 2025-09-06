Games
Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες

Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες Φωτογραφία: AP/Jehad Alshrafi
Η Unicef εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των νέων ασθενών θα ξεπεράσει τις 15.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων τον περασμένο μήνα, περισσότερα από 7.000 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών εντάχθηκαν σε προγράμματα αποκατάστασης για οξεία υποσιτισμός σε κλινικές που λειτουργεί η Unicef στη Γάζα.

Όπως αναφέρει ο guardian, ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 15.000 νέους ασθενείς, πάνω από επτά φορές τον συνολικό αριθμό του Φεβρουαρίου.

Τον περασμένο μήνα κηρύχθηκε λιμός στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της κατεστραμμένης περιοχής, αλλά άλλες πόλεις πιο νότια «προσεγγίζουν γρήγορα» την ίδια κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας.

«Στην περιοχή, είναι απολύτως σαφές ότι οι άνθρωποι λιμοκτονούν, ότι υπάρχει λιμός στην πόλη της Γάζας, και οι πόλεις Deir al-Balah και Khan Younis, δύο πόλεις στο νότιο τμήμα της Γάζας δεν υστερούν πολύ», δήλωσε η Tess Ingram, εκπρόσωπος της Unicef, η οποία πέρασε τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Γάζας.

Η Ingram είπε ότι μίλησε με μια υποσιτισμένη μητέρα που δεν μπορούσε να θηλάσει το υποσιτισμένο οκτάμηνο μωρό της.

«Αυτή και ο σύζυγός της μοιράζονταν ένα φλιτζάνι ρύζι την ημέρα. Η κατάσταση είναι φρικτή», πρόσθεσε ο Ίνγκραμ.

«Προπύργιο της Χαμάς»

Η πόλη της Γάζας, που κάποτε ήταν ένα πολυσύχναστο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο, είναι τώρα στόχος μιας νέας ισραηλινής επίθεσης που απειλεί να εκτοπίσει τους εκατομμύρια ή περισσότερους κατοίκους της. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει την πόλη ως «προπύργιο» της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει τους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν την πόλη και να κατευθυνθούν προς το νότο πριν από την επίθεση, αλλά δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για την επίθεση, η οποία, όπως έχει ήδη δηλώσει, δεν θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

Η επίθεση απειλεί να εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους που έχουν αποδυναμωθεί από σχεδόν δύο χρόνια βομβαρδισμών, υποσιτισμού και, τώρα, λιμού. Πολλοί θα έχουν ήδη εκτοπιστεί, μερικοί επανειλημμένα, και ορισμένοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να το υποστούν ξανά.

Τον Μάιο, το Ισραήλ χαλάρωσε τον πλήρη αποκλεισμό δύο μηνών για τις προμήθειες που εισέρχονταν στη Γάζα, αλλά οι προμήθειες παραμένουν ανεπαρκείς.

Η συμβολή του ΟΗΕ

Οι οργανισμοί του ΟΗΕ προσπαθούν να ξεπεράσουν τις τεράστιες υλικοτεχνικές δυσκολίες, τις συνεχιζόμενες ισραηλινές περιορισμούς και τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να προμηθεύσουν έναν μικρό αριθμό κοινοτικών κουζινών και αρτοποιείων, ενώ ιδιωτικά εμπορικά φορτηγά μεταφέρουν περιορισμένες ποσότητες ρυζιού, ζάχαρης, στιγμιαίων ζυμαρικών Τα φρέσκα λαχανικά είναι σπάνια και κοστίζουν έως και 50 δολάρια (37 λίρες) το κιλό, μια τιμή που λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

«Η ιστορία είναι η ίδια – ένα πιάτο την ημέρα από την κοινοτική κουζίνα, σχεδόν πάντα φακές ή ρύζι, που μοιράζεται η οικογένεια, με τους γονείς να μην τρώνε για να μπορούν να φάνε τα παιδιά. Χωρίς θρεπτικά συστατικά. Χωρίς άλλες επιλογές – η βοήθεια είναι σπάνια και η αγορά είναι υπερβολικά ακριβή», είπε ο Ingram.

Οι κάτοικοι έχουν περιγράψει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «αδύνατη επιλογή»: να παραμείνουν σε πρόχειρα καταλύματα στην πόλη της Γάζας και να ελπίζουν να επιβιώσουν από μια πιθανή ισραηλινή επίθεση ή να καταφύγουν σε υπερπλήρεις παράκτιες περιοχές όπου υπάρχει ελάχιστος χώρος και σχεδόν καμία υπηρεσία, παροχή νερού ή υγειονομική περίθαλψη.

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στο αλ-Μαουάσι, την κύρια παράκτια ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ για όσους φεύγουν από την πόλη της Γάζας, αναφέρουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν ήδη στριμωχτεί στις αμμόλοφους και τα χωράφια της περιοχής.

Ένα οικόπεδο μεγέθους σκηνής σε οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο κοστίζει το ισοδύναμο των 300 δολαρίων το μήνα και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για νέους αφιχθέντες.

«Η παροχή νερού είναι ανεπαρκής, οι σκηνές και τα καταλύματα είναι πολύ πρόχειρα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διάθεση απορριμμάτων ή στερεών αποβλήτων, δεν υπάρχει σκιά και δεν υπάρχει χώρος για κανέναν άλλο... Είναι εντελώς ακατάλληλο για ανθρώπινη διαβίωση ακόμη και τώρα», δήλωσε ένας εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση στο al-Mawasi.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον ΟΗΕ για την αποτυχία διανομής της βοήθειας και έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Χαμάς κλέβει μεγάλο μέρος της βοήθειας, αν και μια εσωτερική έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια.

«Θύματα»...τα παιδιά

Τα παιδιά είναι από τα πιο ευάλωτα. Από 2.000 τον Φεβρουάριο, οι εγγραφές στις κλινικές της Unicef στη Γάζα για παιδιά κάτω των πέντε ετών με οξύ υποσιτισμό αυξήθηκαν σε 5.500 τον Μάιο. Τον Ιούλιο, ο συνολικός αριθμός έφτασε τα 15.000.

Ο αριθμός των παιδιών κάτω των πέντε ετών που εξετάστηκαν από την Unicef αυξήθηκε από 82.000 σε 144.000 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτά που εισήχθησαν για σοβαρό οξύ υποσιτισμό, την πιο σοβαρή κατηγορία, αυξήθηκαν από 20 τον Μάρτιο σε 40 τον Ιούλιο, αν και αυτό ήταν μείωση από το υψηλότερο επίπεδο των 50 τον προηγούμενο μήνα.

Και ο πόλεμος συνεχίζεται...

Παρά την αντίθεση από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, παραμένει προσηλωμένος στη νέα επίθεση. Παραμένουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων του Ισραήλ και εκείνων της Χαμάς, και οποιαδήποτε εκεχειρία φαίνεται προς το παρόν απίθανη.

Τα ακροδεξιά μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση Νετανιάχου αν το Ισραήλ κάνει παραχωρήσεις για να επαναπατρίσει περίπου 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων λιγότεροι από 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σε δήλωση ότι θα στοχεύσει μια σειρά από κτίρια που έχουν αναγνωριστεί ως χρησιμοποιούμενα από τη Χαμάς, ιδίως ψηλά κτίρια.

«Τις επόμενες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός θα χτυπήσει κτίρια που έχουν μετατραπεί σε τρομοκρατική υποδομή στην πόλη της Γάζας: κάμερες, κέντρα παρατήρησης και διοίκησης, θέσεις ελεύθερων σκοπευτών και αντιαρματικών πυροβολισμών, συγκροτήματα διοίκησης και ελέγχου», ανέφερε η δήλωση.

Την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις αεροπορικές ρίψεις πάνω από την πόλη της Γάζας τις επόμενες ημέρες και θα μειώσει τον αριθμό των φορτηγών με βοήθεια που φτάνουν στο βορρά, καθώς η νέα επίθεση εντείνεται και γίνονται προετοιμασίες για να μεταφερθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο νότο.

Ο τρέχων πόλεμος ξεκίνησε μετά από μια επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ατόμων, κυρίως αμάχων, και την απαγωγή 250 ατόμων.

Η ισραηλινή επίθεση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 63.000 ατόμων, κυρίως αμάχων, και την καταστροφή μεγάλου μέρους της Γάζας.

