Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας - Εντείνει τις επιχειρήσεις

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας - Εντείνει τις επιχειρήσεις Φωτογραφία: AP Photo/Ariel Schalit
Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν και προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Πέμπτη εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, οι περισσότεροι από αυτούς στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου και συμπλήρωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά πολλοί παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη της Γάζας, αψηφώντας τις εντολές των IDF για εκκένωση. «Αυτή τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ» δήλωσε στο Reuters η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

«Επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε ο πάπας Λέων από τον Ισραηλινό πρόεδρο

«Επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε ο πάπας Λέων από τον Ισραηλινό πρόεδρο

Διεθνή
Ισραήλ: Μπήκαμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης τα «Άρματα του Γεδεών»

Ισραήλ: Μπήκαμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης τα «Άρματα του Γεδεών»

Διεθνή
Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Entertainment
Από τη Σύρο σαλπάρει το ελληνικό σκάφος για τη Γάζα - Ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ

Από τη Σύρο σαλπάρει το ελληνικό σκάφος για τη Γάζα - Ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ

Ελλάδα

NETWORK

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

healthstat.gr