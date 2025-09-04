Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας - Εντείνει τις επιχειρήσεις

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν και προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Πέμπτη εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, οι περισσότεροι από αυτούς στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου και συμπλήρωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά πολλοί παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη της Γάζας, αψηφώντας τις εντολές των IDF για εκκένωση. «Αυτή τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ» δήλωσε στο Reuters η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP