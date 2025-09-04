Καναδάς: Επίθεση με μαχαίρι - Ένας νεκρός, τουλάχιστον 6 τραυματίες

Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης με το Μαχαίρι στην Μανιτόμπα του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε μια κοινότητα ιθαγενών στην επαρχία της Μανιτόμπα του Καναδά.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι επίσης νεκρός. Το περιστατικό, που χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως συμβάν «μαζικών θυμάτων», έγινε στην περιοχή Hollow Water.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε σε δήλωσή της στο BBC η Shared Health, έπαρχος των υγειονομικών αρχών. Τα τραύματά τους ήταν ποικίλα, πρόσθεσε.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους στην κοινότητα της Hollow Water First Nation και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την παράλογη πράξη βίας», δήλωσε η RCMP.

«Οι αστυνομικοί μας συλλέγουν πληροφορίες για να προσδιορίσουν τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί και θα παρέχουμε μια πιο λεπτομερή ενημέρωση στη συνέχεια», ανέφερε η RCMP σε δελτίο τύπου.

Η επίθεση σημειώθηκε στην τρίτη επέτειο μιας μαζικής επίθεσης με μαχαίρι στο James Smith Cree Nation και στο κοντινό χωριό Weldon, στην επαρχία Saskatchewan, κατά την οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλη.

Ο ύποπτος τότε πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, η οποία είχε εξαπολύσει τριήμερο ανθρωποκυνηγητό.

Με πληροφορίες του CBS Canada/BBC