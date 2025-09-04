Η Ρωσίδα υφ. Άμυνας θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία «ευκαιρία» για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τεχνητών μελών

Δεν είναι όλα άσχημα στον πόλεμο... απλώς κοιτάξτε τα τεχνητά μας άκρα, λέει η υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας.

Την ώρα που κανείς δεν μιλάει για το εκτιμώμενο 1 εκατομμύριο Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, η ίδια η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί ακόμα και αυτό για να αναδειχθεί και να τονίζει την υπεροχή της.

Σε αυτή την περίπτωση, Ρωσίδα αξιωματούχος, αποφάσισε να βρει το «θετικό» και να επισημάνει την υπεροχή της Ρωσίας στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των τεχνητών μελών. «Οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα νέο επίπεδο ναυαρχίδας», δήλωσε η Άννα Τσιβιλίοβα, υφυπουργός Άμυνας και κόρη του ξαδέλφου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, την Πέμπτη στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

«Πιθανότατα ηγούμαστε σε αυτόν τον τομέα τώρα. Ούτε η Κίνα, ούτε οι χώρες Ασίας - Ειρηνικού, ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν μια τόσο ολοκληρωμένη υπηρεσία», πρόσθεσε.

Η Τσιβιλίοβα αναφέρθηκε στους Ρώσους βετεράνους πολέμου ως «κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει ενεργά αυτές τις καινοτομίες και να συσσωρεύει παγκόσμια τεχνογνωσία εδώ στη χώρα μας».

«Άνδρες με διπλό ακρωτηριασμό κάτω άκρων στέκονται σε snowboard, σε σκι, παίζουν τένις, κάνουν αναρρίχηση, ορειβασία, κάνουν ποδήλατο και άλλα αθλήματα», είπε. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα στον τομέα των τεχνητών μελών».

Τα σχόλιά της μεταδόθηκαν ζωντανά στο site του φόρουμ και αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το ειδησεογραφικό κανάλι Telegram Ostorozhno Novosti.

Παρά τις αισιόδοξες προοπτικές της, διάφορα ρωσικά ανεξάρτητα MME ωστόσο έχουν αναφέρει πολύμηνες καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα για τραυματισμένους στρατιώτες που χρειάζονται τεχνητά μέλη.

Αναλύοντας δεδομένα από το υπουργείο εργασίας της Ρωσίας, η ερευνητική εταιρεία Takie Dela, που επικαλείται το Politico, υπολόγισε ότι 152.500 τεχνητά άκρα δόθηκαν το 2024, μια αύξηση 53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός των αναπηρικών αμαξιδίων που δόθηκαν εκτοξεύτηκε κατά 18%. Ένα άλλο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης, το Verstka, τον Μάρτιο του περασμένου έτους εκτίμησε ότι από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν τραυματίσει σοβαρά περίπου 100.000 Ρώσοι στρατιώτες. Τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, χρειάστηκε να υποβληθούν σε ακρωτηριασμούς. Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος.

«Η πρόοδος στην ιατρική είναι κάτι καλό», έγραψε στο Telegram ο επικριτής του Κρεμλίνου, πολιτικός αναλυτής Φιόντορ Κρασενίνικοφ απαντώντας στα λόγια της Τσιβιλίοβα, «αλλά στον 21ο αιώνα θα ήταν προτιμότερο να επιτευχθεί χωρίς να καταφύγουμε σε τέτοιες βάρβαρες μεθόδους», όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Politico