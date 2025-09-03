Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Το Βιετνάμ η πιο οικονομική χώρα για τους ξένους εργαζόμενους το 2025

Το Βιετνάμ η πιο οικονομική χώρα για τους ξένους εργαζόμενους το 2025 Φωτογραφία: Unsplash
Ξεπέρασε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που ακολουθούν με διαφορά.

Καθώς το αυξανόμενο κόστος ζωής πιέζει, ολοένα και περισσότερο, όσους εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, η ετήσια έρευνα Expat Insider της InterNations αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ακόμη χώρες όπου η οικονομική καθημερινότητα παραμένει αξιοσημείωτα προσιτή.

Στην κορυφή αυτής της κατάταξης βρίσκεται, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Βιετνάμ, το οποίο αναδεικνύεται ως ο πιο φιλικός οικονομικά προορισμός για τους ξένους κατοίκους για το 2025, ξεπερνώντας χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που ακολουθούν με διαφορά.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ερωτηθέντες από 172 εθνικότητες, αξιολόγησε την ικανοποίηση από το κόστος ζωής, την προσωπική οικονομική κατάσταση και το διαθέσιμο εισόδημα για άνετη διαβίωση. Στο Βιετνάμ, το 89% των ερωτηθέντων δήλωσε ευχαριστημένο από το γενικό κόστος ζωής, ενώ το 87% υπογράμμισε ότι το εισόδημά του επαρκεί ή υπερκαλύπτει τις ανάγκες του, ποσοστά εντυπωσιακά σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το αποτέλεσμα αυτό εξηγεί γιατί πάνω από τους μισούς ξένους έχουν εγκατασταθεί μόνιμα εκεί για περισσότερα από πέντε χρόνια και σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει πρόθεση να μείνει για πάντα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κολομβία, όπου το 92% των συμμετεχόντων νιώθει οικονομικά ασφαλές, ενώ στην τρίτη το Παναμάς, ιδιαίτερα αγαπητός στους συνταξιούχους, καθώς το 35% των ξένων κατοίκων εκεί έχει ήδη αποσυρθεί. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μεξικό, Μαλαισία και Βραζιλία, με την Ασία να κυριαρχεί εμφανώς.

Στον αντίποδα, οι πιο ακριβές χώρες για τους ξένους το 2025 είναι ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Τουρκία, το Κατάρ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Ιρλανδία, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Στον Καναδά, το 62% δηλώνει δυσαρεστημένο από το κόστος ζωής, ενώ στη Βρετανία το ποσοστό αγγίζει το 61%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της Νότιας Κορέας, που έχασε 25 θέσεις σε σχέση με το 2024, αλλά και η είσοδος του Κατάρ και της Αυστραλίας στη λίστα με τις λιγότερο προσιτές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται λίγο ψηλότερα, στην 35η θέση από τις 46, αποφεύγοντας οριακά την τελευταία δεκάδα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Ο τυφώνας Kajiki σαρώνει το Βιετνάμ, πάνω από 40.000 κάτοικοι εκκένωσαν παράκτιες περιοχές (Εικόνες &amp; Βίντεο)

Ο τυφώνας Kajiki σαρώνει το Βιετνάμ, πάνω από 40.000 κάτοικοι εκκένωσαν παράκτιες περιοχές (Εικόνες & Βίντεο)

Διεθνή
Φρανκ Κάπριο: Ο διάλογός του με βετεράνο που δείχνει γιατί τον έλεγαν «πιο καλό δικαστή» στον κόσμο

Φρανκ Κάπριο: Ο διάλογός του με βετεράνο που δείχνει γιατί τον έλεγαν «πιο καλό δικαστή» στον κόσμο

Διεθνή
Βιετνάμ: Τυφώνας «κατάπιε» τουριστικό σκάφος - Σχεδόν 40 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

Βιετνάμ: Τυφώνας «κατάπιε» τουριστικό σκάφος - Σχεδόν 40 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

Διεθνή
Τραγωδία στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 34 νεκροί από ανατροπή τουριστικού σκάφους

Τραγωδία στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 34 νεκροί από ανατροπή τουριστικού σκάφους

Διεθνή

NETWORK

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr