Το Βιετνάμ η πιο οικονομική χώρα για τους ξένους εργαζόμενους το 2025

Ξεπέρασε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που ακολουθούν με διαφορά.

Καθώς το αυξανόμενο κόστος ζωής πιέζει, ολοένα και περισσότερο, όσους εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, η ετήσια έρευνα Expat Insider της InterNations αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ακόμη χώρες όπου η οικονομική καθημερινότητα παραμένει αξιοσημείωτα προσιτή.

Στην κορυφή αυτής της κατάταξης βρίσκεται, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Βιετνάμ, το οποίο αναδεικνύεται ως ο πιο φιλικός οικονομικά προορισμός για τους ξένους κατοίκους για το 2025, ξεπερνώντας χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που ακολουθούν με διαφορά.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ερωτηθέντες από 172 εθνικότητες, αξιολόγησε την ικανοποίηση από το κόστος ζωής, την προσωπική οικονομική κατάσταση και το διαθέσιμο εισόδημα για άνετη διαβίωση. Στο Βιετνάμ, το 89% των ερωτηθέντων δήλωσε ευχαριστημένο από το γενικό κόστος ζωής, ενώ το 87% υπογράμμισε ότι το εισόδημά του επαρκεί ή υπερκαλύπτει τις ανάγκες του, ποσοστά εντυπωσιακά σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το αποτέλεσμα αυτό εξηγεί γιατί πάνω από τους μισούς ξένους έχουν εγκατασταθεί μόνιμα εκεί για περισσότερα από πέντε χρόνια και σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει πρόθεση να μείνει για πάντα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κολομβία, όπου το 92% των συμμετεχόντων νιώθει οικονομικά ασφαλές, ενώ στην τρίτη το Παναμάς, ιδιαίτερα αγαπητός στους συνταξιούχους, καθώς το 35% των ξένων κατοίκων εκεί έχει ήδη αποσυρθεί. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μεξικό, Μαλαισία και Βραζιλία, με την Ασία να κυριαρχεί εμφανώς.

Στον αντίποδα, οι πιο ακριβές χώρες για τους ξένους το 2025 είναι ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Τουρκία, το Κατάρ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Ιρλανδία, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Στον Καναδά, το 62% δηλώνει δυσαρεστημένο από το κόστος ζωής, ενώ στη Βρετανία το ποσοστό αγγίζει το 61%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της Νότιας Κορέας, που έχασε 25 θέσεις σε σχέση με το 2024, αλλά και η είσοδος του Κατάρ και της Αυστραλίας στη λίστα με τις λιγότερο προσιτές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται λίγο ψηλότερα, στην 35η θέση από τις 46, αποφεύγοντας οριακά την τελευταία δεκάδα.