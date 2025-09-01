Το παραφορτωμένο χρυσό Οβάλ γραφείο του Τραμπ - Το πριν και το μετά (Εικόνες)

Ο Τραμπ έχει γεμίσει το Οβάλ γραφείο με χρυσές λεπτομέρειες, διακοσμητικά και πίνακες.

Στους επτά πρώτους μήνες της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει τη «σφραγίδα» του παντού. Το Οβάλ γραφείο δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Όπως έχει πει και ο ίδιος έβαλε μερικές «πινελιές Τραμπ» στη διακόσμηση του χώρου. Τα αποτελέσματα έχουν διχάσει. Κάποιοι, λένε ότι το Οβάλ γραφείο συμβολίζει τη νέα «χρυσή» εποχή των ΗΠΑ. Άλλοι, το συγκρίνουν με αποδυτήρια ενός επαγγελματία παλαιστή, γράφει ο Guardian.

Σε ξενάγηση στο Οβάλ γραφείο τον Μάρτιο, τον ρώτησαν από το Fox News για τις νέες χρυσές λεπτομέρειες. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι ο χώρος έπρεπε να αποκτήσει «λίγη ζωή». Αμέσως μετά, εξήγησε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτό το χρώμα να μοιάζει με χρυσάφι.

Αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τις αλλαγές. Τους μήνες που ακολούθησαν, αυξήθηκαν οι χρυσές λεπτομέρειες. Μπήκαν χρυσά διακοσμητικά στο ταβάνι, στις πόρτες και στο τζάκι, μεταξύ άλλων. Όσο περνά ο καιρός, τόσο αυξάνονται τα χρυσά τρόπαια και βάζα που βρίσκονται πάνω στο τζάκι. Πλέον υπάρχουν ακόμα και χρυσά σουβέρ με το όνομα του Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News πως πρόκειται για χρυσό «της καλύτερης ποιότητας» και πως το πλήρωσε ο Τραμπ.

Επίσης πολλαπλασιάστηκαν οι πίνακες που μπορεί να δει κανείς στο Οβάλ γραφείο. Σχεδόν 20 πορτρέτα πρώην προέδρων των ΗΠΑ κοσμούν τους τοίχους. Ο Τζο Μπάιντεν είχε μόλις έξι πίνακες στους τοίχους, ο δε Μπαράκ Ομπάμα τα πορτρέτα μόνο δύο πρώην προέδρων.

Το γραφείο είναι γεμάτο φωτογραφίες μελών της οικογένειας Τραμπ, ενώ στον χώρο μπορεί να δει κανείς ένα αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και δώρα, συμπεριλαμβανομένου του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο χάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Στο παρελθόν, συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου έχουν δηλώσει ότι κάθε αλλαγή γίνεται με εντολή του προέδρου, ενώ ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια του Τζον Άικαρτ, ενός 70χρονου που είχε φροντίσει για διακοσμητικά στο Μαρ-α-Λάγκο. Μάλιστα, ο 70χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ταξίδεψε από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον με το Air Force One.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ είχε αναφερθεί σε ένα «χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή». Άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Ο τραγουδιστής Τζακ Γουάιτ έχει συγκρίνει το Οβάλ γραφείο με τα αποδυτήρια παλαιστή, χαρακτηρίζοντάς το «κραυγαλέο» και «κακόγουστο».

Ο δημοσιογράφος Τζον Κίγκαν έχει σχολιάσει πως τα διακοσμητικά θυμίζουν υπερβολικά κάποια που πωλούνται από το Ali Baba έναντι ενός δολαρίου. Πάντως, τα χρυσά αντικείμενα που έχουν γεμίσει το τζάκι προέρχονται από τη συλλογή του Λευκού Οίκου.

Έμπνευση για τις αλλαγές του Τραμπ φέρεται να είναι οι Βερσαλίες. Η παράδοση θέλει οι πρόεδροι των ΗΠΑ να προσαρμόζουν το Οβάλ γραφείο στις προτιμήσεις τους, αλλάζοντας έπιπλα, ταπετσαρίες και χαλιά. Ίσως όμως κανένας πρόεδρος έως τώρα δεν είχε μεταφέρει στο σπίτι του την αισθητική του σπιτιού του, σημειώνει ο Guardian.

Το Οβάλ γραφείο του Τζο Μπάιντεν

Το Οβάλ γραφείο επί Μπαράκ Ομπάμα

Φωτογραφίες: AP