Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Άρματα του Γεδεών»: Η επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς που απέτυχε - Όσα αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο

«Άρματα του Γεδεών»: Η επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς που απέτυχε - Όσα αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο Φωτογραφία: AP/Maya Levin
Τα «λάθη» και η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ.

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) που διανεμήθηκε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12 η στρατιωτική επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.

Ενώ ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έχουν επαινέσει δημόσια την επιχείρηση, η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρει ρητώς ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος» κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Η αξιολόγηση κατηγορεί τον στρατό ότι ενήργησε «αντίθετα με ίδιο του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας στον εχθρό μέσα μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτυγχάνοντας να επιβάλει πίεση χρόνου, κακοδιαχειριζόμενος τους πόρους και τελικά εξαντλώντας τις δικές του δυνάμεις, διαβρώνοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξη.

Επιβεβαιώνει η Χαμάς

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς την ίδια ώρα απολάμβανε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιβιώσει, παρουσιάζοντας ότι καταγράφει επιτυχία, αποσπώντας πόρους, διασφαλίζοντας εδάφη, μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μάχης.

Όπως τονίζεται, η εξάρτηση του Ισραήλ από τη «λογική της αποτροπής παρά από την αποφασιστική νίκη» επιδιώκοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς - και την «ανικανότητα» στον σχεδιασμό και τη διανομή βοήθειας, η οποία, όπως λέει, επέτρεψε στην Χαμάς να εξαπολύσει με επιτυχία μια «ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας».

Οι IDF επικρίνονται για επανειλημμένους ελιγμούς στις ίδιες περιοχές με αργό ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή θυμάτων έναντι της επιτυχίας της αποστολής. Κάνει επίσης επίσης για φθορά, καταπόνηση ανθρώπινου δυναμικού, και κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο ως βασικούς λόγους αποτυχίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Διεθνή
Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Διεθνή
Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Διεθνή
Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά

Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά

Διεθνή

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

healthstat.gr