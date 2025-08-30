Ερυθρός Σταυρός: Χωρίς προηγούμενο ο αριθμός αγνοουμένων - Έφτασαν τους 284.400 παγκοσμίως

Ο πραγματικός αριθμός των αγνοούμενων πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο αριθμός των ανθρώπων η εξαφάνιση των οποίων δηλώνεται στον Ερυθρό Σταυρό έχει αυξηθεί κατά περίπου 70% τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι συγκρούσεις και έχει ενισχυθεί η μαζική μετανάστευση, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός αυτός, ζητώντας την επαναδέσμευση των χωρών στο δίκαιο του πολέμου.

«Ο αυξανόμενος αριθμός των αγνοουμένων αποτελεί ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές και όσοι τις υποστηρίζουν αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τους ανθρώπους στη διάρκεια του πολέμου», δήλωσε ο Πιέρ Κρέενμπιλ, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ως το τέλος του 2024 είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι 284.400 άνθρωποι, αύξηση από τους 169.500 το 2019, με τους πολέμους στο Σουδάν, στη Γάζα και στην Ουκρανία να είναι μεταξύ των βασικών αιτιών της αύξησης αυτής, επεσήμανε η ΔΕΕΣ.

Ο πραγματικός αριθμός των αγνοούμενων πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι Συμβάσεις της Γενεύης θα έπρεπε να βοηθήσουν στην πρόληψη των χωρισμών, αλλά ο σεβασμός προς αυτές μειώνεται, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΔΕΕΣ.

«Με αυστηρότερα μέτρα για να αποτρέπεται ο χωρισμός, για την προστασία όσων βρίσκονται υπό κράτηση και για τη σωστή διαχείριση των νεκρών αμέτρητες οικογένειες θα γλίτωναν μια ζωή αγωνίας», σημείωσε ο Κρέενμπιλ.

Η ΔΕΕΣ μαζί με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) εργάζεται για την αναζήτηση των αγνοούμενων και την επανασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους.

Μερικές φορές η αναζήτηση έχει θετική κατάληξη και πέρυσι εντοπίστηκαν 16.000 αγνοούμενοι.