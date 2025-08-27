Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Τόκιο: Πάνω από 35 βαθμούς επί 10 συνεχόμενες ημέρες

Το καλοκαίρι του 2024 καταγράφηκε ως το θερμότερο όλων των εποχών.

Το Τόκιο καταγράφει σήμερα τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες, γεγονός άνευ ιστορικού προηγουμένου, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να συνδέονται άμεσα μεμονωμένα καιρικά φαινόμενα –όπως ένας καύσωνας σε συγκεκριμένη περίοδο– με τη μακροπρόθεσμη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ωστόσο, αναγνωρίζουν πως η κλιματική θέρμανση συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στην εμφάνιση ακραίων και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

Το καλοκαίρι του 2024 καταγράφηκε ως το θερμότερο όλων των εποχών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο ζεστό των τελευταίων 126 ετών, από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και τη φύση: οι ιαπωνικές κερασιές, σύμβολο της χώρας, ανθίζουν πλέον νωρίτερα λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς οι χειμώνες και τα φθινόπωρα δεν είναι αρκετά ψυχρά.

Ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα παρατηρήθηκε στο όρος Φούτζι: το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του εμφανίστηκε πέρυσι μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, έναν ολόκληρο μήνα αργότερα από το συνηθισμένο.