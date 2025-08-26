Πορτογαλία: 22χρονος ταυρομάχος νεκρός στην πρώτη του εμφάνιση στην αρένα (Βίντεο)

Ο ταύρος εκτόξευσε τον νεαρό Πορτογάλο όταν εκείνος επιχείρησε να πιαστεί από τα κέρατά του.

Ο Manuel Maria Trindade, ένας 22χρονος πολλά υποσχόμενος ταυρομάχος, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην αρένα του Campo Pequeno στην Πορτογαλία όταν η παράστασή του κατέληξε με τραγωδία.

Ο νεαρός ταυρομάχος σκοτώθηκε όταν ο τεράστιος ταύρος βάρους σχεδόν 700 κιλών όρμησε προς το μέρος του. Εκείνος προσπάθησε να πιαστεί από ένα από τα κέρατά του, αλλά σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο 22χρονος εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε στον τοίχο της αρένας. Οι θεατές άρχησαν να ουρλιάζουν έντρομοι καθώς ο Trindade έμεινε πεσμένος στο έδαφος. Οι άλλοι ταυρομάχοι τελικά κατάφεραν να πιάσουν τον ταύρο και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο. Αρχικά κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν αλλά είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José και τέθηκε σε τεχνητό κώμα όμως η εγκεφαλική βλάβη ήταν ανεπανόρθωτη και κατέληξε το πρωί της 23ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Zap, στην ίδια ταυρομαχία πέθανε και ένας 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε στο κοινό. Μ¨εχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του.

Προσοχή σκλήρες εικόνες