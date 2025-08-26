Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πορτογαλία: 22χρονος ταυρομάχος νεκρός στην πρώτη του εμφάνιση στην αρένα (Βίντεο)

Πορτογαλία: 22χρονος ταυρομάχος νεκρός στην πρώτη του εμφάνιση στην αρένα (Βίντεο) Φωτογραφία: DAILYMAIL
Ο ταύρος εκτόξευσε τον νεαρό Πορτογάλο όταν εκείνος επιχείρησε να πιαστεί από τα κέρατά του.

Ο Manuel Maria Trindade, ένας 22χρονος πολλά υποσχόμενος ταυρομάχος, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην αρένα του Campo Pequeno στην Πορτογαλία όταν η παράστασή του κατέληξε με τραγωδία.

Ο νεαρός ταυρομάχος σκοτώθηκε όταν ο τεράστιος ταύρος βάρους σχεδόν 700 κιλών όρμησε προς το μέρος του. Εκείνος προσπάθησε να πιαστεί από ένα από τα κέρατά του, αλλά σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο 22χρονος εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε στον τοίχο της αρένας. Οι θεατές άρχησαν να ουρλιάζουν έντρομοι καθώς ο Trindade έμεινε πεσμένος στο έδαφος. Οι άλλοι ταυρομάχοι τελικά κατάφεραν να πιάσουν τον ταύρο και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο. Αρχικά κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν αλλά είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José και τέθηκε σε τεχνητό κώμα όμως η εγκεφαλική βλάβη ήταν ανεπανόρθωτη και κατέληξε το πρωί της 23ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Zap, στην ίδια ταυρομαχία πέθανε και ένας 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε στο κοινό. Μ¨εχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του.

Προσοχή σκλήρες εικόνες

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Κεφαλογιάννης: Η συμβολή της Ελλάδας στις φωτιές Ισπανίας και Πορτογαλίας (Εικόνες)

Κεφαλογιάννης: Η συμβολή της Ελλάδας στις φωτιές Ισπανίας και Πορτογαλίας (Εικόνες)

Πολιτική
Πορτογαλία: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς

Πορτογαλία: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς

Διεθνή
Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ελλάδα
Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Διεθνή

NETWORK

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

healthstat.gr
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr