Οι ανακοινώσεις έρχονται πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς προχώρησαν την Κυριακή (21/09) στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Το βράδυ της Κυριακής, ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρανγκέλ δήλωσε ότι μια λύση δύο κρατών είναι «ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιβεβαιώνει «το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει» και τις «αποτελεσματικές ανάγκες ασφαλείας» του, καθώς και «καταδικάζοντας για άλλη μια φορά τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» που διέπραξε η Χαμάς.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία, έπραξαν ομοίως.

Καναδάς: Η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε ανακοίνωσή του στο X, ανέφερε:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

{https://x.com/MarkJCarney/status/1969746270261772571}

Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως ακολούθησαν το παράδειγμα του Καναδά αναγνωρίζοντας επίσημα το «ανεξάρτητο και κυρίαρχο» κράτος της Παλαιστίνης.

«Με αυτόν τον τρόπο, η Αυστραλία αναγνωρίζει τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό του κράτος», είπαν σε κοινή δήλωση ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία αποτελεί μέρος μιας «συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για την οικοδόμηση νέας δυναμικής για μια λύση δύο κρατών, ξεκινώντας με μια εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν στις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου 2023», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε κι εκείνος με τη σειρά του, το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/1969751392802750719}

«Ένα βήμα προς μια διαρκή ειρήνη»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Άρνηση Νετανιάχου

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Κυριακή, στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθούν κι άλλες χώρες

Περισσότερες χώρες αναμένεται να ενταχθούν στον κατάλογο που αναγνωρίζει ένα παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, η οποία, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.