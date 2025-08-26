Games
Ημέρα αναταραχής στο Ισραήλ: Στους δρόμους οι πολίτες, ζητούν τερματισμό του πολέμου

Ημέρα αναταραχής στο Ισραήλ: Στους δρόμους οι πολίτες, ζητούν τερματισμό του πολέμου Φωτογραφία: AP Photo/Ohad Zwigenberg
«Ο πόλεμος δεν είναι του Ισραήλ, είναι του Νετανιάχου».

Οικογένειες Παλαιστινίων εγκαταλείπουν και σήμερα την πόλη της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ενώ στο Ισραήλ οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους, ζητώντας το τέλος του πολέμου.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν απευθύνει κάλεσμα για την Ημέρα Αναταραχής στο Ισραήλ, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις. Αίτημά τους να επιστρέψουν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος. Από τους 50 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, εκτιμάται ότι οι 20 είναι ακόμα ζωντανοί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί της Τρίτης συνεχίστηκαν τα ισραηλινά πλήγματα από μαχητικά αεροσκάφη και τανκ, στα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παρά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις και την παγκόσμια κατακραυγή, το Ισραήλ ετοιμάζει νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Στο Ισραήλ σήμερα είναι ημέρα διαμαρτυρίας, με αφορμή τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει στη νέα πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών που κατέθεσαν οι διαμεσολαβητές, την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

{https://www.instagram.com/p/DN0MNZL2C3c/}

{https://www.youtube.com/shorts/6dibHrCNUFw}

Διαδηλωτές έκλεισαν κεντρικούς δρόμους και έκαψαν λάστιχα στο Τελ Αβίβ. Συγκεντρώσεις έγιναν κοντά σε ένα κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας και έξω από τις κατοικίες αρκετών υπουργών σε όλη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων και ζητούσαν να τερματιστεί ο πόλεμος. Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που αναμένεται να γίνει αργότερα, έξω από το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων.

{https://www.youtube.com/watch?v=K0eHM_jQH20}

«Πόλεμος χωρίς στόχο»

«Επί 690 ημέρες η κυβέρνηση διεξάγει έναν πόλεμο χωρίς σαφή στόχο», δήλωσε η Έιναβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του Μάταν Ζανγκάουγκερ που απήχθη από τη Χαμάς. «Πώς θα επιστρέψουν οι όμηροι, οι νεκροί και οι ζωντανοί; Ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα την επόμενη ημέρα; Πώς θα ξαναχτίσουμε τη χώρα μας;», συμπλήρωσε.

«Απαιτούμε από τους ηγέτες μας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην το κουνήσουν μέχρι να βρεθεί συμφωνία», δήλωσε ο Χαγκίτ Τσεν, ο γιος του οποίου είναι ανάμεσα στους ομήρους.

israel1_8c5d9.jpg

israel2_d021d.jpg

«Αυτός ο πόλεμος δεν είναι του Ισραήλ, είναι του Νετανιάχου»

Ο Γκιλ Ντίκμαν δήλωσε ότι παίρνει μέρος στις σημερινές διαμαρτυρίες για να πει «φτάνει». Η Χαμάς κρατούσε όμηρο τον εξάδελφό του, Κάρμελ Γκατ, για 11 μήνες. Τον περσινό Σεπτέμβριο, οι IDF ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τα πτώματα έξι ομήρων, ανάμεσά τους και του Γκατ.

«Λέγαμε ξανά και ξανά “μην πάτε στη Ράφα, γιατί θα θέσετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων”. Ο Νετανιάχου αποφάσισε να πάει και ο Κάρμελ δολοφονήθηκε. Ανησυχούμε ότι το ίδιο θα γίνει τώρα. Οι IDF θα πάνε στην πόλη της Γάζας, οι απαγωγείς τους θα τους εκτελέσουν και θα τους χάσουμε για πάντα», δήλωσε ο Ντίκμαν στο BBC.

Όπως και οι άλλοι διαδηλωτές, ζητά μία συμφωνία για κατάπαυση πυρός, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. «Αλλά ο Νετανιάχου δεν φαίνεται να το θέλει αυτό. Οπότε, βγαίνουμε στους δρόμους για να πούμε στον κόσμο: αυτός ο πόλεμος δεν είναι του Ισραήλ, είναι του Νετανιάχου», κατέληξε.

israel3_b0447.jpg

israel4_05ee3.jpg

«Ελιγμοί του Ισραήλ για καθυστέρηση»

Η συμφωνία είναι στο τραπέζι, το αν το Ισραήλ θέλει να απαντήσει, εξαρτάται από εκείνους, σχολίασε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαγέντ αλ- Ανσάρι.

Το να μεταφερθούν οι διαπραγματεύσεις από την Ντόχα είναι απλά «τακτικοί ελιγμοί» στην προσπάθεια του Ισραήλ «να καθυστερήσει τη συμφωνία», σχολίασε. «Δεν πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα είναι ηλίθια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν αυτοί οι ελιγμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα, το βασικό είναι να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί με μια απάντηση για αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν και τώρα το απέρριψαν», κατέληξε.

Πηγή: BBC, Reuters, Φωτογραφίες: AP

