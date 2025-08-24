Games
Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης

Μπουλντόζες ξερίζωσαν ελαιόδεντρα σε χωριό της Δυτικής Όχθης Φωτογραφία: AP/Majdi Mohammed
Οι συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη εντάθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Μπουλντόζες ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κεντρική Δυτική Όχθη, όπως διαπίστωσαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν επίσης και Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ο Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, ένας αγρότης αυτής της κοινότητας που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Ο Αλίγια είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.

Ένας φωτορεπόρτερ του AFP είδε σκαμμένη τη γη σε πολλά χωράφια και ελαιόδεντρα πεσμένα στο έδαφος.

{https://x.com/AJEnglish/status/1959567612167569816}

Πολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μια ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.

{https://x.com/QudsNen/status/1958522458434064881}

«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.

Πολλοί κάτοικοι είπαν ότι η επιχείρησε ξεκίνησε την Πέμπτη. Μια παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι μέσα σε τρεις ημέρες έγιναν 14 συλλήψεις στο χωριό.Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, απάντησε ότι ερευνά το θέμα. Την Παρασκευή είχε ανακοινώσει ότι συνελήφθη ένας άνδρας που κατάγεται από το Αλ Μουγάγιρ και κατηγορείται για «τρομοκρατική επίθεση».

Στις 16 Αυγούστου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 18χρονος σκοτώθηκε στο ίδιο χωριό από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών. Τότε ο στρατός υποστήριξε ότι απαντούσε σε «τρομοκράτες» που εκτόξευαν πέτρες, χωρίς ωστόσο να συνδέσει σαφώς τον 18χρονο με αυτήν την ενέργεια.

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 971 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή εποίκους. Πολλοί από αυτούς ήταν μαχητές, όμως στα θύματα περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί άμαχοι.

Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

