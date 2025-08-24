Games
Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά - Νεκροί και τραυματίες

Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά - Νεκροί και τραυματίες Φωτογραφία: X
Το χτύπημα ειναι αντίποινα στην επίθεση των Χούθι στο Τελ Αβίβ που έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν το απόγευμα της Κυριακής (24/8) την πρωτεύουσα των Χούθι της Υεμένης, Σαναά.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο νεκροί και 35 τραυματίες.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, οι επιδρομές στόχευσαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τοποθεσίες όπου οι Χούθι ενδέχεται να διατηρούν βαλλιστικούς πυραύλους.

{https://x.com/GeoStrategistX/status/1959614897697993116}

Οι ισραηλινές αντεπιθέσεις επιδίωξαν να σταματήσουν την οικονομία των Χούθι και την ικανότητά τους να ανεφοδιάζονται με όπλα.

Στο παρελθόν, οι περισσότερες ισραηλινές αντεπιθέσεις είχαν γίνει εναντίον της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, με στόχο να περιορίσουν την οικονομία τους και την ικανότητά τους να ανεφοδιάζονται με όπλα.

Ωστόσο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν, επίσης, επιτεθεί στο παρελθόν στη Σαναά, ειδικά στο τοπικό διεθνές αεροδρόμιο.

Αντίποινα στην επίθεση των Χούθι

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Σαναά, στις οποίες σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 30 πυρομαχικά για να χτυπηθούν τέσσερις στόχοι, έρχονται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο και δύο drones στο Τελ Αβίβ και το Ασκέλων στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τώρα ότι, για πρώτη φορά, η ομάδα της Υεμένης χρησιμοποίησε έναν πύραυλο με κεφαλή τύπου cluster, ένα βλήμα που χωρίζεται σε πολλαπλά εκρηκτικά καθώς ταξιδεύει προς την περιοχή-στόχο του. Παρόμοια πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν από το Ιράν για να χτυπήσουν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τους τον Ιούνιο.

Οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει την ισχυρισμό, έχοντας παρουσιάσει το βλήμα μόνο ως τον «υπερηχητικό» βαλλιστικό πύραυλο Palestine-2, τον οποίο έχουν χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες επιθέσεις.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1082465857426740&t=0}

