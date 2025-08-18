Games
Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες Φωτογραφία: AP Photo/Ben Margot
Περίπου 200-300 φοιτητικές βίζες ανακλήθηκαν λόγω «τρομοκρατίας».

Περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες ανακάλεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, για υπέρβαση του χρόνου παραμονής και παραβίαση της νομοθεσίας, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Περίπου 4.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι κάτοχοί τους παραβίασαν τη νομοθεσία. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούσε περιστατικά επιθέσεων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, όπως και η διάρρηξη ήταν μεταξύ άλλων αδικημάτων που οδήγησαν σε ακυρώσεις φοιτητικών βιζών.

Επιπλέον, 200-300 βίζες ανακλήθηκαν για τρομοκρατία, δήλωσε ο αξιωματούχος, επικαλούμενος σχετικό κανονισμό του Στέιτ Ντιπάρμεντ. Ο κανονισμός κάνει γενική αναφορά σε «συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» και «συγκεκριμένους δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις», σημειώνει το Reuters. Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε ποιες τρομοκρατικές οργανώσεις φέρεται να υποστήριζαν οι φοιτητές των οποίων οι βίζες ανακλήθηκαν.

Ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή πολιτική σε ό,τι αφορά στις φοιτητικές βίζες. Φέτος, οι οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς διπλωμάτες ήταν να είναι σε επιφυλακή για αιτήσεις από όποιον η Ουάσινγκτον μπορεί να θεωρεί ότι είναι εχθρικός προς τις ΗΠΑ και έχει ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει τον πόλεμο σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία έχει κατηγορήσει ότι μετατράπηκαν σε προπύργια αντισημιτισμού, λόγω των διαμαρτυριών για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Μεταξύ άλλων, η σύγκρουσή του με το Χάρβαρντ οδήγησε σε «πάγωμα» της χρηματοδότησης για έρευνες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα άρει το καθεστώς φοροαπαλλαγής του πανεπιστημίου.

