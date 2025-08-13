Games
Πάπας Λέων: Να επιλυθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι

Πάπας Λέων: Να επιλυθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι Φωτογραφία: AP Photo/Gregorio Borgia
«Πρέπει να σκεφτούμε τους πολλούς που πεθαίνουν από την πείνα» στη Γάζα.

Ο πάπας Λέων τόνισε ότι πρέπει να επιλυθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε έκκληση για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία.

Ο ποντίφικας δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για το ενδεχόμενο να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα. «Η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να επιλυθεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Γνωρίζουμε τη βία της τρομοκρατίας και σεβόμαστε τους πολλούς που σκοτώθηκαν, όπως και τους ομήρους, οι οποίο πρέπει να απελευθερωθούν. Αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούμε τους πολλούς που πεθαίνουν από την πείνα», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση της Παρασκευής, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ο πάπας Λέων τόνισε: «Πρέπει πάντα να επιδιώκουμε μία κατάπαυση πυρός. Η βία, οι πολλοί θάνατοι, πρέπει να σταματήσουν. Ας δούμε πώς μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Γιατί έπειτα από τόσο καιρό, ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου; Πρέπει πάντα να επιδιώκουμε τον διάλογο, τις διπλωματικές προσπάθειες, όχι τη βία και τα όπλα».

Πηγή: Vatican News

