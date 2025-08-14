Games
Οι Αρχές συνέλαβαν δύο 18χρονους για τη διάρρηξη της έπαυλης του Μπραντ Πιτ

Οι Αρχές συνέλαβαν δύο 18χρονους για τη διάρρηξη της έπαυλης του Μπραντ Πιτ Φωτογραφία: Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, file
Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν στο Λος Άντζελες, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη διάρρηξη της έπαυλης του Μπραντ Πιτ, σε υπόθεση που οι αρχές συνδέουν με οργανωμένο κύκλωμα που στοχοποιεί σπίτια διασήμων στη νότια Καλιφόρνια.

Δύο άνδρες που φέρεται να έχουν σχέση με τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπραντ Πιτ, η οποία συνέβη στις 25 Ιουνίου στην περιοχή Λος Φελίζ, συνελήφθησαν.

Οι 18χρονοι Τζακουόρι Άρμαν Γουάτσον και Ντάμαρι Ζαΐρ Τσαρλς, τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για διάρρηξη πρώτου βαθμού και με επιβαρυντικό παράγοντα, επειδή φέρεται να διέπραξαν την πράξη σε συνεργασία με άλλο άτομο. Φέρεται επίσης να είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια, στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, οι δύο άνδρες κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Αν κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι χρόνια. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στην νότια Καλιφόρνια.

Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μμ, σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), όταν οι δράστες «μπήκαν στην έπαυλη από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα».

Σημειώνεται ότι ο σταρ βρισκόταν στο εξωτερικό για την προώθηση της νέας του ταινίας, «F1».

Η υπόθεση προστίθεται σε ένα κύμα διαρρήξεων σε κατοικίες διασημοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες το 2025. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, οι Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν έπεσαν θύματα αντίστοιχης επίθεσης, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στα NBC News, ABC News και TMZ, οι δράστες έσπασαν τζάμι πόρτας ή παραθύρου πριν λεηλατήσουν τον χώρο και διαφύγουν.

