«Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει»: Ισραηλινοί πιλότοι μαχητικών διαμαρτύρονται έξω από το αρχηγείο των IDF

«Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει»: Ισραηλινοί πιλότοι μαχητικών διαμαρτύρονται έξω από το αρχηγείο των IDF Φωτογραφία: Tsafrir Abayov/AP
«Οι στρατιώτες δεν πρέπει απλώς να σκοτώνονται». Πιλότοι λένε «όχι» στα σχέδια Νετανιάχου για τη Γάζα.

Εφεδροι και πρώην πιλότοι της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν την Τρίτη ειρηνική διαδήλωση έξω από το αρχηγείο των IDF, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει το σχέδιο επέκτασης των μαχών στη Γάζα, παρά την αντίθεση του Αρχηγού του Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος προειδοποίησε ότι το σχέδιο θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

«Η διαδήλωση ξεκίνησε από μια πολύ πρωτοβουλία μερικών πρώην πιλότων και γρήγορα απέκτησε δυναμική», δήλωσε στο Walla ένας πρώην βετεράνος πιλότος.

«Τους επιτρέπεται να διαδηλώνουν όταν δεν βρίσκονται σε υπηρεσία και δεν φορούν στολή. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και οι όμηροι να επιστραφούν», πρόσθεσε.

Ο βετεράνος πιλότος η διαδήλωση είναι και ένδειξη στήριξης του αρχηγού Ζαμίρ. «Το μήνυμά μας είναι απλό. Δεν πρέπει να υποκύψει στις πολιτικές πιέσεις. Να μην πάει απλώς στον πόλεμο στη Γάζα. Οι στρατιώτες δεν πρέπει απλώς να σκοτώνονται», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, εκατοντάδες εν ενεργεία και συνταξιούχοι έφεδροι της αεροπορίας δημοσίευσαν μια διαφήμιση στην Israel Hayom, ζητώντας έντονα την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα - ακόμη και αν αυτό απαιτούσε άμεση παύση των μαχών. «Απαιτούμε την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και με το κόστος της διακοπής των μαχών», ανέφεραν οι υπογράφοντες, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος εξυπηρετεί πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα, ενώ μόνο μια συμφωνία μπορεί να φέρει πίσω τους ομήρους με ασφάλεια».

Εσωτερικές εντάσεις

Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, διέταξε την αναστολή της εφεδρικής υπηρεσίας για τα μέλη της αεροπορίας που υπέγραψαν την επιστολή. Ο στρατός διευκρίνισε ότι κύρια αποστολή του είναι η επιστροφή των ομήρων. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι μετά από συνομιλία μεταξύ του Μπαρ και ορισμένων από τους υπογράφοντες, ορισμένοι επέλεξαν να αποσύρουν τις υπογραφές τους.

Τα ονόματα όσων θα αποκλειστούν δεν έχουν ακόμη υποβληθεί, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι από τους υπογράφοντες είναι συνταξιούχοι και ποιοι βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

