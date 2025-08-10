Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Οι ρίψεις γίνονται με…παραγγελία Νετανιάχου, ο οποίος παράλληλα ετοιμάζει τη στρατιωτική επιχείρηση που έχει ως στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εφαρμόσει το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας και μία ημέρα πριν την πανελλαδική ημέρα δράσης ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα προχώρησε σε ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο θύλακα.

Βοήθεια που σύμφωνα με μαρτυρίες Παλαιστινίων, «δεν φθάνει στους πεινασμένους», μερικές φορές μάλιστα «τους σκοτώνει», γιατί τα πακέτα προσγειώνονται πάνω σε…σκηνές.

Οι ρίψεις γίνονται…κατά παραγγελία Νετανιάχου, ο οποίος «τις προτιμά από το να ανοίξει τα χερσαία περάσματα προς τη Γάζα και να επιτραπεί στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να διανέμουν βοήθεια με δίκαιο και σωστό τρόπο, όπως έκαναν πάντα». «Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ρίψεις από αέρος δεν θα σταματήσουν την πείνα των Παλαιστινίων», αναφέρει Παλαιστίνιος που ζει στον θύλακα.

Σε συνεργασία με τη «Μέση Ανατολή»

Η είδηση της ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Ελλάδα έπαιξε λίγο διαφορετικά στη χώρα μας απ’ ότι σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός έγραψε: «Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Από την άλλη, στην ισραηλινή ιστοσελίδα ynetnews.com διαβάζουμε: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Ιταλίας - για πρώτη φορά από την αρχή της επιχείρησης - έριξαν στη Λωρίδα της Γάζας από αέρος περισσότερα από 106 πακέτα βοήθειας που περιείχαν τρόφιμα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στον θύλακα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου κατά της Χαμάς».

Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Η επιχείρηση διεξήχθη «σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου και στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, ΗΑΕ, Ιορδανίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Ελλάδας και Ιταλίας», ανέφερε η Μονάδα Εκπροσώπου Τύπου του IDF. Οι IDF, παράλληλα με τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ (COGAT), «συνεχίζουν τις ανθρωπιστικές δράσεις στη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού».

Η διαφορά στην καταγραφή της είδησης, είναι εξόφθαλμη: Στην ανάρτηση του Έλληνα πρωθυπουργού δεν υπάρχει η λέξη «Ισραήλ». Μόνο ότι «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής». Γενικά της Μέσης Ανατολής…

Το ισραηλινό μέσο, ωστόσο, είναι πιο σαφές: Η επιχείρηση αυτή γίνεται γιατί το αποφάσισε το Ισραήλ, του οποίου ο στρατός συντονίζει τις αεροπορικές ρίψεις βοήθειας.

Δημόσιες σχέσεις ή ανθρωπιστική επιχείρηση; Παλαιστίνιος στη Γάζα απαντά

Οι αεροπορικές ρίψεις στη Γάζα είναι… δημόσιες σχέσεις και όχι ανθρωπιστική επιχείρηση, τονίζει σε άρθρο του στο Al Jazeera ο Παλαιστίνιος συγγραφέας και εθελοντής στη Γάζα, Mohammed Al Taban.

«Η πενιχρή ποσότητα τροφίμων που πέφτει από τον ουρανό δεν φτάνει στους πεινασμένους, ωστόσο καλύπτει την… παγκόσμια αδράνεια απέναντι στην λιμοκτονία της Γάζας», τονίζει και εξηγεί:

«Την περασμένη εβδομάδα, είδα να πέφτει από τον ουρανό βοήθεια, κοντά στη γειτονιά μου, την αζ-Ζαγουάιντα, στη Γάζα. Ούτε εγώ ούτε κανένας από τους γείτονές μου είχαμε το θάρρος να την τρέξουμε για να πάρουμε βοήθεια, επειδή ξέραμε ότι τη στιγμή που θα έπεφτε στο έδαφος, θα ξεσπούσε μάχη. Αν η βοήθεια επιβίωνε στον αέρα κι έφθανε στη γη, δεν θα επιβίωνε από τους λεηλάτες.

Είναι σχεδόν πάντα το ίδιο σκηνικό. Ξεσπούν πυροβολισμοί τη στιγμή που το αεροσκάφος ρίχνει τα δέματα. Μέλη ένοπλων συμμοριών περιμένουν στο έδαφος, έτοιμοι να πάρουν τα πάντα με τη βία. Οποιος πυροβολήσει και φθάσει πρώτος στο σημείο, φεύγει με τα τρόφιμα. Ποτέ δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται περισσότερο».

Μετά την αρπαγή, ακολουθεί η αισχροκέρδεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου:

Λίγο αργότερα, είδαμε τα ίδια πακέτα βοήθειας» να διατίθενται προς στην αγορά στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, σε εξωφρενικές τιμές».

Ένα μπισκότο… 5 δολάρια

Και συνεχίζει ο Mohammed: «Πρόσφατα, ο μικρός μου αδερφός λαχταρούσε ένα μπισκότο. Είδα μπισκότα από ένα πακέτο βοήθειας στην αγορά και ρώτησα για την τιμή. Ήταν 20 σέκελ (5 δολάρια) για ένα μπισκότο, κάτι που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά».

«Η βοήθεια... τους σκοτώνει»

«Η βοήθεια που έπεσε από τον ουρανό όχι μόνο δεν θρέφει τους πεινασμένους, αλλά τους σκοτώνει κιόλας. Τη Δευτέρα, μια παλέτα που έπεσε από αέρος χτύπησε μια σκηνή και σκότωσε τον Uday al-Quraan, έναν γιατρό που εργαζόταν στο Νοσοκομείο Μαρτύρων του Αλ-Άκσα. Πριν από μια εβδομάδα, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια άλλη παλέτα που έπεσε από αέρος χτύπησε σκηνές στη βόρεια Γάζα.

Πέρυσι, σε άλλες αποτυχημένες ρίψεις από αέρος, άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους. Πέντε σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων Shati στην πόλη της Γάζας όταν το αλεξίπτωτο μιας παλέτας δεν άνοιξε. Δώδεκα πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε πακέτα που έπεσαν στη θάλασσα. Έξι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα αφού ένα πλήθος ανθρώπων έσπευσε σε ένα σημείο ρίψης από αέρος», λέει ο Mοhammed.

«Ο Νετανιάχου ζήτησε ρίψεις για να μην ανοίξουν τα χερσαία περάσματα»

Όπως τονίζει μάλιστα: «Η ιδέα για αυτές τις ρίψεις από αέρος είναι του Νετανιάχου, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στη διαδικασία. Πολλές κυβερνήσεις χαιρέτισαν την ιδέα και μερικές συμμετείχαν στην προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ευρωπαϊκών χωρών.

»Ωστόσο, ο Νετανιάχου γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ρίψεις από αέρος δεν θα σταματήσουν την πείνα των Παλαιστινίων, γι' αυτό και ζήτησε να πραγματοποιηθούν, αντί να ανοίξουν τα χερσαία περάσματα προς τη Γάζα και να επιτραπεί στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να διανέμουν βοήθεια με δίκαιο και σωστό τρόπο, όπως έκαναν πάντα.

Το παγκόσμιο κοινό μπορεί να εξαπατηθεί και να νομίζει ότι κάτι γίνεται για την πείνα στη Γάζα. Αυτές οι ρίψεις από αέρος όμως δεν είναι πραγματική λύση ή ανθρωπιστική χειρονομία. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επίδειξη δημοσίων σχέσεων - έναν τρόπο να καλυφθεί ένα έγκλημα που συνεχίζεται: να λιμοκτονήσουν ολόκληρο τον πληθυσμό υπό στενή πολιορκία, εμποδίζοντας χιλιάδες φορτηγά να εισέλθουν ενώ μερικά πακέτα πέφτουν από τον ουρανό… για τις κάμερες. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για την παράταση της πείνας και την άμβλυνση της διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ.

«Και έτσι ο λιμός προχωρά με ταχύτητα...», καταλήγει ο Mohammed.